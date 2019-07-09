Впредь счетчики потребления воды будут проверять реже

С четырех до шести лет продлевают периодичность повторной верификации счетчиков потребления воды, в работе которых используется электромагнитное поле или ультразвук, свидетельствует принятое во вторник решение правительства.
Ранее для всех счетчиков потребления воды, вне зависимости от принципа их работы, была назначена периодичность повторной верификации в четыре года.
Для оценки соответствия периодичности верификации счетчиков сегодняшней ситуации Министерство экономики запросило у учреждений, проводящих повторную верификацию счетчиков, данные о результатах верификации за последние пять лет. Полученные данные свидетельствовали о том, что в среднем 13% счетчиков не выдерживают процедуру повторной верификации, то есть не соответствуют определенным требованиям.
Принимая во внимание то, что счетчики перед верификацией промывают, число счетчиков, не отвечающих требованиям, может достигать 70%. Поэтому на данный момент нет оснований продлевать периодичность повторной проверки механических счетчиков потребления воды.
Однако, благодаря развитию технологий, в Латвии начинают появляться электромагнитные и ультразвуковые счетчики, которые подвержены влиянию меньшего количества внешних факторов и обеспечивают более точный подсчет потребления воды.