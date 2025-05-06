ВИДЕО Не каждый день случается такое: в Риге спасли бобра

Бобра привезли в одном из отсеков служебного автомобиля к пруду парка Нордекю. Зверь выглядел слегка напуганным, однако, едва его с помощью удавки вытащили из машины, как он проявил характер и попытался вырваться на свободу. Ему это даже на мгновение удалось, но более широкая петля снова удержала упрямца, и его отнесли к воде.