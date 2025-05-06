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ВИДЕО Не каждый день случается такое: в Риге спасли бобра

Бобер в Рижском канале
Бобер в Рижском канале Фото: Edijs Pālens/LETA

В этом году сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) уже 109 раз выезжали на помощь попавшим в беду животным. Чаще всего спасать приходится кошек и птиц, но в понедельник им довелось встретиться с бобром, который ушел далеко от родного водоема и забрался под легковой автомобиль, сообщает программа Degpunktā» канала TV3.

Бобра привезли в одном из отсеков служебного автомобиля к пруду парка Нордекю. Зверь выглядел слегка напуганным, однако, едва его с помощью удавки вытащили из машины, как он проявил характер и попытался вырваться на свободу. Ему это даже на мгновение удалось, но более широкая петля снова удержала упрямца, и его отнесли к воде.

После успешной операции спасатели рассказали, как познакомились с солидным грызуном:

"Весело. Такое не каждый день происходит. Поступил вызов: под легковым автомобилем сидит бобер. Мы доставили его в парк. Он не пострадал. Связались со специалистами - нам сказали, что можем выпускать. Похоже, у бобра выдались хорошие выходные".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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