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В Британии проходят торжества по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне

BBC
Карл III и Камилла
Карл III и Камилла Фото: Getty Images

В Британии началась череда торжеств, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе (VE Day). Сам день европейские страны отмечают 8 мая, но по случаю круглой даты в этом году празднование продлится несколько дней.

Начало торжествам в понедельник положил бой Биг-Бена ровно в полдень.

Британский актер Тимоти Сполл зачитал знаменитую победную речь Уинстона Черчилля, произнесенную им по радио 8 мая 1945 года.

По центру Лондона — от Парламентской площади к Букингемскому дворцу — прошла военная процессия, в которой приняли участие более 1300 человек. Ее возглавил ветеран Второй мировой войны, 100-летний Алан Кеннет.

За процессией наблюдали король Карл III, его жена Камилла и принц Уэльский Уильям со всей семьей — супругой Кейт, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Getty Images
VE Day в Лондоне
VE Day в Лондоне Фото: Getty Images
Самолеты Red Arrows над Букингемским дворцом
Самолеты Red Arrows над Букингемским дворцом Фото: Reuters

В военном шествии также приняли участие украинские военные. По их словам, это большая честь, а сама годовщина победы должна послужить напоминанием о том, как драгоценен мир и как важно его защищать.

VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Reuters

Процессия завершилась пролетом эскадрильи «Красные стрелы». Над Лондоном также пролетели истребители F-35M Lightning и Typhoon, а также бомбардировщик Lancaster — один из самых известных тяжелых бомбардировщиков, использовавшихся во Второй мировой войне.

Самолеты над Лондоном
Самолеты над Лондоном Фото: PA Media
Самолеты с разноцветным выхлопом
Самолеты с разноцветным выхлопом Фото: BBC

За воздушной частью процессии королевская семья наблюдала с балкона Букингемского дворца.

Королевская семья
Королевская семья Фото: AFP
Принц Уэльский с семьей на балконе Букингемского дворца
Принц Уэльский с семьей на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Во второй половине дня королевская чета приняла на чаепитие в Букингемском дворце около 50 ветеранов с их семьями и других представителей военного поколения.

Король Карл за столом с ветеранами
Король Карл за столом с ветеранами Фото: PA Media
Принцесса Уэльская и ветеран Второй мировой войны за столом
Принцесса Уэльская и ветеран Второй мировой войны за столом Фото: PA Media
Бернард Морган и Кэтрин
Бернард Морган и Кэтрин Фото: Getty Images

Сообщалось, что на чаепитии среди ветеранов будет Бернард Морган, которому сейчас 101 год. Днем он наблюдал за процессией в центре Лондона вместе с прицессой Уэльской Кэтрин.

Бернард находился в Германии, когда 6-го мая получил известие о том, что война в Европе вот-вот закончится. Но как офицер разведывательного подразделения, он подписал Акт о секретности и не мог поделиться этой радостной новостью со своими сослуживцами в течение нескольких дней.

Ветеран Второй мировой войны Бернард Морган
Ветеран Второй мировой войны Бернард Морган Фото: BBC

По всей стране запланированы общественные мероприятия и уличные праздники. Одно из них проходит на борту крейсера HMS Belfast, одним из первых начавшего обстрел немецких позиций в день высадки союзников в Нормандии (День Д) в 1944 году.

VE Day в Лондоне
VE Day в Лондоне Фото: PA Media

Почти 80 лет назад, 8 мая 1945 года, в Лондоне, как и сейчас, была хорошая погода. По всему городу экспромтом возникали народные гуляния и проходили мини-парады.

VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год
VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Hulton Archive/Getty Images
VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год
VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Corbis/Getty Images

С балкона Букингемского дворца британцев в День победы приветствовали премьер-министр Уинстон Черчилль, король Георг VI, королева-мать Елизавета, и их дочери — принцессы Маргарет и Елизавета (будущая королева Елизавета II). Примечательно, что в центре королевская чета поставила Черчилля, подчеркивая таким образом его роль в победе союзников над нацистской Германией.

VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год
VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Getty Images

Рут Борн сегодня 98 лет. В годы войны она работала в Правительственной школе кодов и шифров Блетчли-парк (сегодня — Центр правительственной связи GCHQ), где взламывала немецкие коды.

Она вспоминает, что 8 мая 1945 года воздух в Британии был буквально наэлектризован.

«Немногие легли спать той ночью», — вспоминает Рут.

Ветеран Второй мировой войны Рут Борн
Ветеран Второй мировой войны Рут Борн Фото: PA Media

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил ветеранов за «бескорыстную преданность» общему делу победы. Он подчеркнул, что это была общая победа, «победа добра над ненавистью, тиранией и злом».

«День Победы — это возможность еще раз признать, что наш долг перед теми, кто этого добился, — неоплатный», — заявил премьер-министр в открытом письме ветеранам.

По данным ряда источников, включая Национальное бюро статистики Великобритании и исторические общества, на 2024 год в Британии остаются около 70 тысяч человек, переживших Вторую мировую войну (не только ветераны). Всем им от 95 до 112 лет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: Getty Images

Новое поколение британцев к празднику готово. Многие семьи еще с вечера заняли позиции вдоль маршрута военного шествия — с раскладными стульями, одеялами и термосами с чаем.

VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: BBC

По традиции, в городе и на мемориалах в других городах много маков. И хотя изначально они ассоциировались с Первой мировой войной, но уже давно стали символом памяти воинов, павших в обеих мировых войнах.

VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Getty Images
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Getty Images
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Getty Images
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 год
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 год Фото: WPA Pool/Getty Images
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025
VE Day в Лондоне, 5 мая 2025 Фото: Getty Images
BBC
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