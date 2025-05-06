В Британии проходят торжества по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне

Королевская семья Фото: AFP

Принц Уэльский с семьей на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Во второй половине дня королевская чета приняла на чаепитие в Букингемском дворце около 50 ветеранов с их семьями и других представителей военного поколения.

Король Карл за столом с ветеранами Фото: PA Media

Принцесса Уэльская и ветеран Второй мировой войны за столом Фото: PA Media

Бернард Морган и Кэтрин Фото: Getty Images

Сообщалось, что на чаепитии среди ветеранов будет Бернард Морган, которому сейчас 101 год. Днем он наблюдал за процессией в центре Лондона вместе с прицессой Уэльской Кэтрин.

Бернард находился в Германии, когда 6-го мая получил известие о том, что война в Европе вот-вот закончится. Но как офицер разведывательного подразделения, он подписал Акт о секретности и не мог поделиться этой радостной новостью со своими сослуживцами в течение нескольких дней.

Ветеран Второй мировой войны Бернард Морган Фото: BBC

По всей стране запланированы общественные мероприятия и уличные праздники. Одно из них проходит на борту крейсера HMS Belfast, одним из первых начавшего обстрел немецких позиций в день высадки союзников в Нормандии (День Д) в 1944 году.

VE Day в Лондоне Фото: PA Media

Почти 80 лет назад, 8 мая 1945 года, в Лондоне, как и сейчас, была хорошая погода. По всему городу экспромтом возникали народные гуляния и проходили мини-парады.

VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Hulton Archive/Getty Images

VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Corbis/Getty Images

С балкона Букингемского дворца британцев в День победы приветствовали премьер-министр Уинстон Черчилль, король Георг VI, королева-мать Елизавета, и их дочери — принцессы Маргарет и Елизавета (будущая королева Елизавета II). Примечательно, что в центре королевская чета поставила Черчилля, подчеркивая таким образом его роль в победе союзников над нацистской Германией.

VE Day в Лондоне, 8 мая 1945 год Фото: Getty Images