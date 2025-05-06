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Как и при каких условиях из Эстонии могут выслать негражданина

Серый паспорт в Эстонии
Серый паспорт в Эстонии Фото: Stanislav Moshkov

В начале апреля внимание СМИ и общественности было приковано к ситуации вокруг русского националиста Константина Горлова, который был депортирован из Эстонии, поскольку, по оценке Полиции безопасности (КаПо), представлял угрозу безопасности и общественному порядку. И хотя высланный являлся гражданином РФ, некоторые стали задаваться вопросом: как и куда могут выслать негражданина, то есть обладателя серого паспорта, у которого возникнут серьезные проблемы с законом? Об этом сообщает Rus.Postimees.

Первым делом следует упомянуть, что лицо с неопределенным гражданством считается в Эстонии иностранцем. Законодательство гласит, что если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности, это является основанием для аннулирования его вида на жительство.

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