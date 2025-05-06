Экономика США сильнее Трампа и его пошлин

Этот сценарий реализуется именно так, как и предсказывалось. Реакция рынков акций, облигаций, кредитов и валют заставила Трампа не просто приостановить действие "взаимных" пошлин, введенных против большинства торговых партнеров Америки, но и начать умолять Китай сесть за стол переговоров. Трамп проиграл в игре "кто первым струсит" с председателем КНР Си Цзиньпином.