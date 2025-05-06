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Экономика США сильнее Трампа и его пошлин

В записке врача отмечается активный образ жизни Трампа, включая «частые победы в играх в гольф»
В записке врача отмечается активный образ жизни Трампа, включая «частые победы в играх в гольф» Фото: Getty Images

​В декабре я писал, что некоторые решения президента США Дональда Трампа создадут стагфляционный эффект (снижение темпов роста экономики и повышение темпов роста инфляции), но этот эффект будет смягчаться четырьмя факторами: рыночная дисциплина; независимый Федеральный резерв; советники президента; шаткое большинство республиканцев в Конгрессе.

Этот сценарий реализуется именно так, как и предсказывалось. Реакция рынков акций, облигаций, кредитов и валют заставила Трампа не просто приостановить действие "взаимных" пошлин, введенных против большинства торговых партнеров Америки, но и начать умолять Китай сесть за стол переговоров. Трамп проиграл в игре "кто первым струсит" с председателем КНР Си Цзиньпином.

Затем началась игра "кто первым струсит" с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. И вновь Трамп моргнул первым (по крайней мере, пока что).

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