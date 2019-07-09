Глава Управления охраны природы Ятниекс оставит должность

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и генеральный директор Управления охраны природы (DAP) Юрис Ятниекс пришли к соглашению о прекращении рабочих отношений с 15 июля, проинформировали агентство LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития.
Пуце выражает благодарность Ятниексу за вклад в создание и воплощение политики охраны окружающей среды.
Вскоре начнутся поиски нового руководителя учреждения, который должен будет обеспечить хорошее управление и эффективное решение вопросов, находящихся в компетенции DAP, а также организацию и стратегическое планирование работы учреждения, пояснили в министерстве.
Ятниекс руководил DAP с апреля 2017 года и был избран на этот пост на конкурсной основе.