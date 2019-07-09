Мартинсонс считает обвинения, предъявленные ему в деле Римшевича, абсурдными

Предприниматель Марис Мартинсонс считает обвинения, предъявленные ему в деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, абсурдными.
Адвокат предпринимателя Дидзис Вильемсонс заявил агентству ЛЕТА, что обвинения, выдвинутые правоохранительными органами предпринимателю Мартинсонсу, являются абсолютно необоснованными и абсурдными. Это, по мнению адвоката, подтверждает нежелание обвинения предоставить более детальное описание инкриминируемых преступлений.
Мартинсонс полностью отрицает любые инкриминируемые ему преступления и готов сотрудничать со следствием, чтобы выяснить истинные обстоятельства дела.
Вильемсонс также напомнил о том, что в связи с необоснованным заключением Мартинсонса в прошлом году его защита подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
Как сообщалось, прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Виорика Йиргена передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, по которому в коррупции обвиняются президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, Римшевич обвиняется по двум преступлениям - прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.
Мартинсонсу инкриминируются два преступления - поддержка предложения взятки и поддержка принятия взятки. Ему тоже предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.
Как сообщалось ранее, 24 мая прокурор приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям обоим инкриминируется также присвоение преступно нажитых 250 000 евро. Также начат процесс против некоего не названного предприятия о применении принудительных мер воздействия, потому что отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица.