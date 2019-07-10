В конце прошлого года в учреждениях по уходу находилось почти 800 детей

В прошлом году в учреждениях находилось 12,3% детей, живущих отдельно от своих родителей, годом ранее - 15,5% детей.

В целом в конце прошлого года вне своих семей жило 6438 детей, что на 231 меньше, чем годом ранее.

Большинство детей, живущих отдельно от родителей, находятся на попечении бабушек, дедушек или других родственников, которые являются их опекунами.

В приемных семьях в конце 2018 года проживало 1246 детей, что на 73 ребенка больше, чем годом ранее, и составляет 19,4% детей, не живущих со своими родителями.