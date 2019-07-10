KNAB запретил Броке занимать должность в ЛУ и выезжать из страны

В среду из изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе были освобождены Брока, предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис.

Не называя имен, KNAB сообщило, что по уголовному процессу три человека признаны подозреваемыми, и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, - запрет на выезд из Латвии и на приближение к конкретным лицам.

Агентству LETA известно, что Броке запрещено также занимать должность в ЛУ. Университет уже вчера заявил, что на время расследования Брока отстранена от должности.

KNAB сообщило также, что по уголовному процессу проведено более 15 обысков на предприятиях и по месту жительства причастных лиц. Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Также KNAB обращает внимание, что пожертвования общественным, спортивным и культурным организациям нужно расценивать как социально ответственные действия, если они производятся в рамках закона. Члены закупочных комиссий также должны соблюдать закон, в том числе они не имеют права представлять интересы претендентов или быть связаны с ними.