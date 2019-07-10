KNAB запретил Броке занимать должность в ЛУ и выезжать из страны

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило к освобожденной сегодня из изолятора временного содержания заместителю ректора Латвийского университета (ЛУ) Байбе Броке в качестве меры пресечения запрет занимать должность в ЛУ и запрет на выезд из страны.
В среду из изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе были освобождены Брока, предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис.
Не называя имен, KNAB сообщило, что по уголовному процессу три человека признаны подозреваемыми, и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, - запрет на выезд из Латвии и на приближение к конкретным лицам.
Агентству LETA известно, что Броке запрещено также занимать должность в ЛУ. Университет уже вчера заявил, что на время расследования Брока отстранена от должности.
KNAB сообщило также, что по уголовному процессу проведено более 15 обысков на предприятиях и по месту жительства причастных лиц. Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.
Также KNAB обращает внимание, что пожертвования общественным, спортивным и культурным организациям нужно расценивать как социально ответственные действия, если они производятся в рамках закона. Члены закупочных комиссий также должны соблюдать закон, в том числе они не имеют права представлять интересы претендентов или быть связаны с ними.
Ранее в KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.