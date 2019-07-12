В начале месяца плакаты авторства художника уличного движения Ghetto Games Владислава Лакше вызвали настоящий ажиотаж и дискуссии общественности. Пока одни не видят в них ничего плохого, другие заметили сексисзм и пропаганду насилия. В то же время "плакатный скандал" создал почву для дискуссий о границах свободы искусства и самовыражения.

Что хотел сказать автор?

Творческий беспорядок. Так лаконично о своей мастерской отзывается один из отцов движения Ghetto Games Владислав Лакше. Как говорит сам художник, если Раймонд Элбакян придумал название турнира и стал "локомотивом реализации идеи", то именно Лакше стал создателем концепта.

"Есть два отца: создатель турнира и создатель его тела и образа", - в интервью TVNET говорит Лакше.

Именно он является автором плакатов, вызвавших широкий общественный резонанс.

В мастерской мы посмотрели множество работ Владислава. Несмотря на то, что популярность он приобрел благодаря созданию визуальной идентификации NBA (Национальная баскетбольная лига) и со спортом связанных мероприятий, у Владислава есть множество других работ, которые можно назвать социальными.

Форма - чаще всего провокационная, так как сам Лакше считает себя бунтарем. Исключением не стали и плакаты, размещенные в парке Гризинькалнс.

Может ли искусство провоцировать? Скандальные плакаты Ghetto Games ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Суть плаката художник описывает очень просто. В разговоре с TVNET Лакше ссылается на исторический контекст Гризинькалнса: в этих местах было много женщин, которые занимались проституцией.

В плакатах Ghetto Games он хотел показать, что есть категория женщин, которые сознательно или неосознанно продают свое тело. Он подчеркивает, что проститутка - это одержимая корыстными целями женщина, которая может разрушить семью.

"Я просто показал, что с одной стороны - вот женщины, которые заманивают мужчин. А на противоположной - мужчины с приличными девушками. И они соблазняют своим телом этих мужчин, а [приличные] девушки их держат. То есть, [смысл в том,] что нужно сражаться. Что любовь это отношения, жизнь это отношения, и все это исключительно такое противостояние, как, в принципе, сама жизнь", - поясняет смысл плакатов Лакше.

Может ли искусство провоцировать? Скандальные плакаты Ghetto Games ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Реакция общественности

Тем не менее, часть общества отреагировала на плакаты остро, увидев совершенно иной посыл, чем тот, что вложил в них сам автор, а именно - сексизм, домогательства и унижение женщин.

Учитывая исторический контекст района Гризинькалнс в отношении проституции, такие плакаты выглядят особенно оскорбительно, поскольку проституция никогда не является свободным выбором, порталу TVNET указала директор женского центра Marta Илута Лаце.

Кроме того, по ее мнению, плакаты имеют дискриминационные по половой принадлежности стереотипы.

"Данные плакаты изображают гендерные стереотипы. В них женщин назвали грубыми словами, плюс можно заметить поведение, призывающее к насилию.

Стереотипные действия, лозунги и призывы приписывают женщине лишь несколько специфических функций", - не скрывает обеспокоенности Лаце. Она считает, что подобные гендерные стереотипы о роли женщин порождают насилие против них.

"Многие женщины стали жертвами насилия именно потому, что их ожидания очень стереотипизированны, мол, женщины должны всегда подчиняться и удовлетворять многочисленные и разнообразные потребности мужчин, что абсолютно не соответствует истине", - указывает глава центра Мarta.

Что говорят юристы?

Статья 100 Конституции Латвийской Республики предусматривает, что каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена.

Однако в статье 116 указано, что эти права "могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях". Например, "для защиты прав других людей, демократического устройства государства, безопасности общества, благосостояния и нравственности". Европейская конвенция по правам человека также включает запрет на дискриминацию.

Опрошенные порталом TVNET юристы считают, что автор плакатов нарушил несколько законов.

Например, как объяснил порталу присяжный адвокат Андрис Тауриньш, указанные плакаты нарушают Закон о рекламе и Закон о защите прав ребенка. Справедливости ради, ни организаторы Ghetto Games, ни Рижское строительное управление не считают плакаты рекламой.

Однако Тауриньш с этим не согласен. По его словам, реклама - это любая форма сообщения, призванная продвигать популярность или спрос на товар или услугу. То, что плакаты соответствуют этому определению, не вызывает сомнений у адвоката.

Кроме того, он заявляет, что закон запрещает включение насилия в рекламу или любую форму дискриминации в отношении человека, включая его гендерную принадлежность.

"Текстовое содержание и визуальное воплощение размещенных в рамках мероприятия Ghetto Games плакатов явно нарушают правила и ограничения Закона о рекламе. Сюда входит насилие, дискриминация по половому признаку, а так же нарушение этических и моральных норм", - говорит адвокат.

Кроме того, поскольку аудитория Ghetto Games включает в себя большую долю детей и молодых людей до 18 лет, художнику необходимо было учитывать восприятие и психику детей, говорит Тауриньш.

"Закон запрещает демонстрировать детям материалы, в которых пропагандируется жестокость, агрессивное поведение, насилие, эротика, порнография - все, что создает угрозу для психического развития ребенка. По нашему мнению, Ghetto Games, разместив данные плакаты, предоставил на всеобщее обозрение материалы, содержащие жестокое поведение, насилие и эротику", - заверяет присяжный адвокат Андрис Тауриньш.

Присяжный адвокат Давис Волксонс также ссылается на Закон о защите прав ребенка. Он призывает оценить различные аспекты ситуации.

"В соответствии с первым пунктом статьи 4 Закона о защите прав ребенка необходимо признать, что информация, содержащаяся в плакатах, не способствует формированию и укреплению ценностной ориентации у ребенка, которая соизмерима с общественными интересами", - заключает адвокат.

Одновременно он призывает обратить внимание на то, что подобное содержание, как средство художественного выражения, часто демонстрируется на разных музыкальных каналах, и воспринимается обществом без осуждения.

В свою очередь присяжный адвокат юридической фирмы Cobalt Линда Бириня ссылается на решение Совета по этике Латвийской рекламной ассоциации по делу 2016 года. Совет рассмотрел дело о размещении рекламы энергетических напитков на автобусах. На ней была изображена полуголая женщина. Как заявил Совет по этике в своем решении,

чрезмерная сексуализация женщины с целью привлечения внимания в контексте размещения рекламы на общедоступных носителях может подорвать репутацию рекламной индустрии и снизить доверие к рекламе.

Поэтому рекламодатель должен избегать этой практики, говорит Бириня.

Плакаты убрали, уверенность осталась

Однако судебной работой эта история не закончилась. Представители Ghetto Games после встречи с центром Marta плакаты сняли. Вместо них будут другие работы Владислава Лакша.

В ответ на вопрос TVNET, почему, несмотря на первоначальную, казалось бы, принципиальную позицию, команда Ghetto Games все-таки решила убрать плакаты, соучредитель Раймонд Элбакян объяснил, что понимает важность этого дела для центра.

"Их [центра Марта] главной целью было убрать плакаты, речь не идет о [наших] убеждениях. Поэтому мое убеждение все еще в том, что мужчина должен быть сильным, чтобы женщина могла с комфортом следовать за ним", - говорит Элбакян.

Должны ли быть границы у искусства?

По словам руководителя центра Marta Илуты Лаце, все зависит от контекста. Например, если бы плакаты Ghetto Games были частью выставки, посвященной проблеме торговли людьми, то, чтобы отразить реальность жизни женщин, такие плакаты могли бы быть, но они неприемлемы для молодежи на спортивных мероприятиях, указывает Лаце.

Вопрос о том, являются ли плакаты рекламой, остается без ответа. Адвокаты считают, что являются. Ghetto Games - это отрицает.

TVNET обратился к Латвийской ассоциации рекламы. Ассоциация ссылается на Рижское строительное управление, которое постановило, что эти плакаты не являются рекламой. В то же время ассоциация признает, что нынешняя концепция рекламы слишком широка.

Что касается использования провокационного искусства в рекламе, ассоциация считает, что здесь нужно быть очень внимательным и осторожным.

"Важны цель, место, контекст, история. Владельцы брендов должны знать, какая у них аудитория, и выбирать правильное место и время для коммуникации. Риски велики, поэтому использование провокационного искусства в рекламе встречается не часто",

говорит председатель правления Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня.

Как рассказал порталу TVNET преподаватель Латвийского колледжа культуры и искусствовед Янис Борг, определить границы искусства практически невозможно, "это безнадежная попытка", говорит он. Границы в искусстве, по его словам, должны быть настолько далеки, насколько необходимо, чтобы не нарушать закон.

В свою очередь автор плакатов Ghetto Games Владислав Лакше в своей работе сексизма не видит. Изображенное на них он считает правдой жизни.

Лакше уверен, что искусство не должно поддаваться цензуре: "Я думаю, что просто не может быть никакого ограничения, потому что искусство это совесть каждого художника. И оно создано для того, чтобы визуально и не только являться зеркалом того, что происходит вокруг".