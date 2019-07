Сексизм, пропаганда насилия или искусство? Почему все говорят о плакатах Ghetto Games?

В чем претензии?

Например, можно прочитать такие надписи на английском языке как "Some bitches are always ready for opportunities" и "A real women never let her man go to ghetto games hungry or horny". В то же время на латышском языке эти же фразы написаны в менее грубой форме, а именно "Dažas ir vienmēr gatavas jaunām iespējām" ("Некоторые всегда готовы к новым возможностям) и "Īstas sievietes nekad nepalaidīs savus vīriešu izsalkušus uz "Ghetto Games"" ("Настоящие женщины никогда не отпустят своих мужчин на Ghetto Games голодными").