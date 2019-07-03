Сексизм, пропаганда насилия или искусство? Почему все говорят о плакатах Ghetto Games?

Гертнере пояснила, что плакаты Лакше не пропаганда, а одна из реальностей, которая тоже существует, так как на них изображен образ из современной поп-культуры.

"Те, кто знакомы с уличной культурой, узнают символы. Насколько нам известно, в хип-хопе и в рэпе есть неоднозначные жесты и слова, и что же, они мотивируют на плохое? Это часть уличной культуры", - добавила она.

Можно было такое размещать?

В Рижской стройуправе LETA ответили, что согласовывать плакаты необходимости не было, так как они не считаются рекламой и за их содержание отвечают организаторы спортивных состязаний.

Скандал в СМИ

Тем временем, журналистка TV3 Монта Яковела написала в социальной сети Twitter:

"Пусть они со своего центра идут ср**ь! Так и скажите в своем сюжете - так емко ответил лидер Ghetto Games Р.Элбакян, отказав каналу в интервью о нашумевших плакатах".

“Lai viņas no tā sava centra iet dir**! Tā arī savā sižetā pasakiet!” tik kodolīgi Ghetto games līderis R. Elbakjans nupat atbildēja, atsakot interviju TV3 ziņām par problemātiskajiem plakātiem. @TV3zinas — Monta Jakovela (@MontaJakovela) July 3, 2019

Прямая речь Ghetto Games

В социальной сети Facebook движение написало:

"Мы привыкли быть черной овцой в идеальном обществе. Мы привыкли быть в новостях со скандальными заголовками, когда можно заработать на clickbait.

Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию.

Да, мы, возможно, не говорим как те, вокруг которых идеальный и белый мир, потому что их будни связаны с белыми воротничками, белыми бумагами и белым кофе за белой скатертью. Конечно, кто-то должен делать эту нелегкую работу.

Если у кого-то возникли сомнения, - нет, мы не сексисты и не призываем к насилию. Мы говорим о том, что в жизни нельзя сдаваться. Кому-то может показаться, что говорим на разных языках только потому, что используем более откровенные средства выражения. Наверно потому, что среда, люди и их жизни вокруг нас не только белые.

Посмотрите, сколько денег вложили министерства и организации в проекты для того, чтобы создать дискуссию о равноправии, насилии и других темах, но эти кампании не попали дальше новостной ленты LETA.

Вы должны сказать спасибо, что дискуссия наконец началась по-настоящему, не потратив ни цента, об этом говорят все ведущие СМИ и даже prime time на ТВ.

Возможно, пора обдумать сотрудничество с Ghetto Games - похоже, у нас получается, и наши средства выражения кого-то действительно задевают".

Ну и наконец сами плакаты, оцените!