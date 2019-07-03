Сексизм, пропаганда насилия или искусство? Почему все говорят о плакатах Ghetto Games?
Плакаты авторства художника уличного движения Ghetto Games Владислава Лакше вызвали настоящий ажиотаж и дискуссии общественности - одни назвали увиденное сексисзмом и пропагандой насилия, другие - искусством, которое ни у кого нет права подвергать цензуре. Предлагаем мнения обеих сторон, и, конечно, сами плакаты.
В чем претензии?
Первыми возмутились в обществе "Centrs "Marta" - там призвали Ghetto Games убрать размещенные в городской среде плакаты, так как они нарушают принципы равноправия полов.
В частности, претензии вызвали нецензурные слова на плакатах, а также сцены насилия.
Например, можно прочитать такие надписи на английском языке как "Some bitches are always ready for opportunities" и "A real women never let her man go to ghetto games hungry or horny". В то же время на латышском языке эти же фразы написаны в менее грубой форме, а именно "Dažas ir vienmēr gatavas jaunām iespējām" ("Некоторые всегда готовы к новым возможностям) и "Īstas sievietes nekad nepalaidīs savus vīriešu izsalkušus uz "Ghetto Games"" ("Настоящие женщины никогда не отпустят своих мужчин на Ghetto Games голодными").
По мнению общества "Centrs Marta", "это нарушение основополагающих принципов гендерного равенства, и это можно считать задевающими женское достоинство".
Там считают, что слоганы, сцены насилия и рисунки полуголых девушек недопустимы, обращаясь к молодежной аудитории, поведение и представление которой очень легко поддаются влиянию в таком возрасте. В обществе также отметили, что нельзя распространять высказывания и картинки, способствующие секситским стереотипам.
"К молодежной аудитории можно обратиться в уважительной форме, не популяризируя агрессивное и дискриминирующее поведение".
Что говорят в Ghetto Games?
Основатель Ghetto Games Раймонд Элбакян ответил LETA, что плакаты не подразумевали сексуального характера - английское слово horny употреблялось в контексте "доволен".
По мнению Элбакяна, у "художника была более глубокая мысль, которая, очевидно, сработала".
Он также отметил, что против Ghetto Games уже некоторое время выступает некий "клуб феминисток", у которых есть претензии к движению.
Автор работ Владислав Лакше прокомментировал свою позицию словами:
"В век, когда все стараются приукрасить, обработать фильтрами и прикрыть глаза на неудобную некрасивость, Ghetto Games всегда выбирал путь правды.
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы. Можно подвергать цензуре книги и фильмы, но не потеряет ли новое поколение в таком случае самое важное - критическое мышление со здоровой долей юмора? Мир не черно-белый, здесь есть и другие оттенки и даже цвета - розовый, голубой, желтый", - пояснил он.
Авторы проекта Ghetto Games считают, что "поучающее" искусство было при коммунизме и фашизме, а сейчас искусство считает зрителя личностью.
Директор проекта Санда Гертнере отметила, что Ghetto Games знают способы и методы коммуникации с молодежной аудиторией, и такая художественная работа не противоречит кампании Ghetto Games и Министерства благосостояния "Насилию нравится тишина".
Движение особенно приглашало девочек присоединиться к различным уличным видам спорта, отмечая равноправие полов в спорте, подчеркнула она.
Гертнере пояснила, что плакаты Лакше не пропаганда, а одна из реальностей, которая тоже существует, так как на них изображен образ из современной поп-культуры.
"Те, кто знакомы с уличной культурой, узнают символы. Насколько нам известно, в хип-хопе и в рэпе есть неоднозначные жесты и слова, и что же, они мотивируют на плохое? Это часть уличной культуры", - добавила она.
Можно было такое размещать?
В Рижской стройуправе LETA ответили, что согласовывать плакаты необходимости не было, так как они не считаются рекламой и за их содержание отвечают организаторы спортивных состязаний.
Скандал в СМИ
Тем временем, журналистка TV3 Монта Яковела написала в социальной сети Twitter:
"Пусть они со своего центра идут ср**ь! Так и скажите в своем сюжете - так емко ответил лидер Ghetto Games Р.Элбакян, отказав каналу в интервью о нашумевших плакатах".
“Lai viņas no tā sava centra iet dir**! Tā arī savā sižetā pasakiet!” tik kodolīgi Ghetto games līderis R. Elbakjans nupat atbildēja, atsakot interviju TV3 ziņām par problemātiskajiem plakātiem. @TV3zinas— Monta Jakovela (@MontaJakovela) July 3, 2019
Прямая речь Ghetto Games
В социальной сети Facebook движение написало:
"Мы привыкли быть черной овцой в идеальном обществе. Мы привыкли быть в новостях со скандальными заголовками, когда можно заработать на clickbait.
Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию.
Да, мы, возможно, не говорим как те, вокруг которых идеальный и белый мир, потому что их будни связаны с белыми воротничками, белыми бумагами и белым кофе за белой скатертью. Конечно, кто-то должен делать эту нелегкую работу.
Если у кого-то возникли сомнения, - нет, мы не сексисты и не призываем к насилию. Мы говорим о том, что в жизни нельзя сдаваться. Кому-то может показаться, что говорим на разных языках только потому, что используем более откровенные средства выражения. Наверно потому, что среда, люди и их жизни вокруг нас не только белые.
Посмотрите, сколько денег вложили министерства и организации в проекты для того, чтобы создать дискуссию о равноправии, насилии и других темах, но эти кампании не попали дальше новостной ленты LETA.
Вы должны сказать спасибо, что дискуссия наконец началась по-настоящему, не потратив ни цента, об этом говорят все ведущие СМИ и даже prime time на ТВ.
Возможно, пора обдумать сотрудничество с Ghetto Games - похоже, у нас получается, и наши средства выражения кого-то действительно задевают".
Ну и наконец сами плакаты, оцените!
Галерея: Вызвавшие обсуждения плакаты Ghetto Games