В Гризинькалнсе сняты скандальные плакаты Ghetto games

В частности, претензии вызвали нецензурные слова на плакатах, а также сцены насилия.

Например, можно прочитать такие надписи на английском языке как "Some bitches are always ready for opportunities" и "A real women never let her man go to ghetto games hungry or horny". В то же время на латышском языке эти же фразы написаны в менее грубой форме, а именно "Dažas ir vienmēr gatavas jaunām iespējām" ("Некоторые всегда готовы к новым возможностям) и "Īstas sievietes nekad nepalaidīs savus vīriešu izsalkušus uz "Ghetto Games"" ("Настоящие женщины никогда не отпустят своих мужчин на Ghetto Games голодными").

По мнению общества "Centrs Marta", "это нарушение основополагающих принципов гендерного равенства, и это можно считать задевающими женское достоинство".

В свою очередь в Ghetto Games ответили, что плакаты не подразумевали сексуального характера - английское слово horny употреблялось в контексте "доволен".

По мнению основателя движения Раймонда Элбакяна, у "художника была более глубокая мысль, которая, очевидно, сработала".

Он также отметил, что против Ghetto Games уже некоторое время выступает некий "клуб феминисток", у которых есть претензии к движению.

Тем временем, журналистка TV3 Монта Яковела написала в социальной сети Twitter:

"Пусть они со своего центра идут ср**ь! Так и скажите в своем сюжете - так емко ответил лидер Ghetto Games Р.Элбакян, отказав каналу в интервью о нашумевших плакатах".