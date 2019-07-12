Алибасов пытается оправдаться после эфира с разоблачением

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"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет.

К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придётся есть таблетки вместо еды", - подписал видеоролик продюсер группы "На-На".

В комментариях мнения разделились. Большое количество поклонников отметило, что Алибасову следует заниматься лечением, а не посещением телешоу. Некоторые пользователи отметили, что часть негативных комментариев было удалено.

Напомним, накануне в эфире программы "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев вместе с экспертами смогли доказать, что происходящее отравление Бари Алибасова было лишь пиар-акцией.

Да, в действительности артист отравился, но не средством для очистки труб "Крот", а алкоголем. Были опубликованы скрины переписки помощника продюсера и его лечащего врача, на которых за месяц до происшествия обсуждались детали.

Позже в СМИ сын Алибасова попытался оправдаться и объяснить, что изначально Первый канал должен был провести программу по сценарию, в котором Алибасов-младший представлен "врагом". Но в последний момент авторы шоу все поменяли, что стало неожиданностью для участников. Об этом передает РИА Новости.

Сын продюсера полагает, что это было сделано для рейтингов, а также специально, потому, что первыми материалы про отравление попали не на Первый канал, а к Андрею Малахову.