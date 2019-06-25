Разоблачение Бари Алибасова на Первом канале: афера или трагедия года?

Первой в студию программы пришла диетолог Марият Мухина, которая рассказала о том, что она была свидетелем того, что Алибасов находился в реанимации. Тем не менее она не может понять, почему есть некоторые несовпадения, а также почему Алибасов-младший так внезапно забрал продюсера из больницы домой, а не в другую клинику, где ему была бы нужна реабилитация.

В студии даже прозвучали версии о том, что это лишь шоу, которое срежиссировал Бари Алибасов, ведь он "великий комбинатор".

В эфире показали фрагмент видео из квартиры продюсера, где он обвинял Мухину в том, что она его травила лекарствами, делала ему уколы, от которых пропадала память и давала наркотики.

"Я приехала проконтролировать лечение, которое назначили в Склифосовском... Они ничего не делали... Я их публично уличила", - пояснила Мухина.

ФОТО: скриншот видео

Обвинения Алибасова женщина назвала бредом или "сознательным ходом".

Криминалист Михаил Игнатов считает, что все происходящее - это хорошо поставленное шоу.

"Он продолжает свою игру всегда и везде... Он бы умер через два часа, если бы выпил эту жидкость...", - сказал он.

ФОТО: скриншот видео

Адвокат артиста Сергей Жорин отметил, что он с самого начала знал, что Бари Каримыч всех переживет.

"Правда где-то посередине... Причина госпитализации могла быть другой...", - считает юрист.

Марият Мухина в слезах призналась, что ее супруг, который обожает продюсера не выдержал всех этих скандалов. Сейчас он находится в больнице. У мужчины, со слов жены, оторвался тромб и врачи спасают его жизнь.

"Его пиар-команда пытается унизить мою репутацию... Я десять лет бескорыстно его лечила. Я лечила всю "На-На", их мам, сестер, помощников, друзей... Я всех их лечила...", - в истерике сказала женщина.

Женщина заявила, что она пойдет в суд защищать свою деловую репутацию, так как ее нагло оболгали публично.

Певица Мария Букатара обвинила Бари Алибасова в алкогольной зависимости, о которой якобы знали все.

Она также подчеркнула, что продюсера волнует лишь пиар и не имеет значения какой. По ее мнению, Алибасов-младший также играет на публику, ведь если бы действительно было что-то серьезное то, Бари Каримыча бы лечили и заботились о нем.

Дмитрий Борисов напомнил, как однажды продюсер уже один раз репетировал свои похороны, а Марият Мухина сделала предположение, что все задумывалось ради исков производителю жидкости "Крот".

Хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в эфире студии заявил, что Алибасову следует остановить пиар. Продюсеру были диагностированы слишком тяжелые ожоги, чтобы он мог так быстро поправиться.