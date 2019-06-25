Вт, 25.06.2019
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Разоблачение Бари Алибасова на Первом канале: афера или трагедия года?

Бари Алибасов

ФОТО: https://www.instagram.com/alibasov_nana

24 июня на Первом канале вышла программа Дмитрия Борисова "Пусть говорят", на которой было сделано предположение, что отравление продюсером жидкостью для прочистки труб - это лишь хорошо срежиссированное шоу. 

Первой в студию программы пришла диетолог Марият Мухина, которая рассказала о том, что она была свидетелем того, что Алибасов находился в реанимации. Тем не менее она не может понять, почему есть некоторые несовпадения, а также почему Алибасов-младший так внезапно забрал продюсера из больницы домой, а не в другую клинику, где ему была бы нужна реабилитация. 

В студии даже прозвучали версии о том, что это лишь шоу, которое срежиссировал Бари Алибасов, ведь он "великий комбинатор". 

В эфире показали фрагмент видео из квартиры продюсера, где он обвинял Мухину в том, что она его травила лекарствами, делала ему уколы, от которых пропадала память и давала наркотики. 

"Я приехала проконтролировать лечение, которое назначили в Склифосовском... Они ничего не делали... Я их публично уличила", - пояснила Мухина. 

ФОТО: скриншот видео

Обвинения Алибасова женщина назвала бредом или "сознательным ходом".

Криминалист Михаил Игнатов считает, что все происходящее - это хорошо поставленное шоу. 

"Он продолжает свою игру всегда и везде... Он бы умер через два часа, если бы выпил эту жидкость...", - сказал он.  

ФОТО: скриншот видео

 Адвокат артиста Сергей Жорин отметил, что он с самого начала знал, что Бари Каримыч всех переживет. 

"Правда где-то посередине... Причина госпитализации могла быть другой...", - считает юрист. 

Марият Мухина в слезах призналась, что ее супруг, который обожает продюсера не выдержал всех этих скандалов. Сейчас он находится в больнице. У мужчины, со слов жены, оторвался тромб и врачи спасают его жизнь. 

"Его пиар-команда пытается унизить мою репутацию... Я десять лет бескорыстно его лечила. Я лечила всю "На-На", их мам, сестер, помощников, друзей... Я всех их лечила...", - в истерике сказала женщина. 

Женщина заявила, что она пойдет в суд защищать свою деловую репутацию, так как ее нагло оболгали публично. 

Певица Мария Букатара обвинила Бари Алибасова в алкогольной зависимости, о которой якобы знали все.

Она также подчеркнула, что продюсера волнует лишь пиар и не имеет значения какой. По ее мнению, Алибасов-младший также играет на публику, ведь если бы действительно было что-то серьезное то, Бари Каримыча бы лечили и заботились о нем. 

Дмитрий Борисов напомнил, как однажды продюсер уже один раз репетировал свои похороны, а Марият Мухина сделала предположение, что все задумывалось ради исков производителю жидкости "Крот".

Хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в эфире студии заявил, что Алибасову следует остановить пиар. Продюсеру были диагностированы слишком тяжелые ожоги, чтобы он мог так быстро поправиться. 

Ранее Сын Алибасова со слезами поделился подробностями трагедии

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