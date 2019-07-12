МИД РФ о протесте Латвии: это салют на нашей территории, почему мы должны просить разрешения?

"Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить. Это какое-то новое слово. Потом оказалось, что представителям наших посольств в МИД Эстонии и Латвии было сказано, что эти страны рассматривают советский период своей истории как "оккупацию" (это их традиционная позиция) и возражают против проведения салютов", - сказала Захарова.

"Данный демарш отражает абсурдную, кощунственную линию властей упомянутых государств. Хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом. Эти торжества включают, в том числе, проведение с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 гг. в московском парке Победы салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от фашистских захватчиков", - отметила она.

"Хочу добавить, что эти салюты даются в честь людей, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей. Многие шли и воевали не за политические ценности, не за лозунги, а за то, чтобы у нашей планеты, в частности Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Именно в память об этих людях и будут даваться салюты", - заявила представитель МИДа.

"Мне кажется, неприлично указывать государству, что ему делать на своей территории. Тем более это звучит дико в таких словах и формулировках", - добавила Захарова.

Напомним, в четверг в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный поверенный делопроизводитель России Вадим Васильев.

"Латвия категорически осуждает доминирующие в последнее время в России попытки оправдать совместно совершённые Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова и Риббентропа. Особенно циничной является организация в Москве салютов в честь "освобождения" столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину заключения пакта", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45 годами позже, ибо ввод Красной Армии означал восстановление советской оккупации", - заявили в МИД.