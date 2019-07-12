Петр Порошенко ФОТО: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, распространяющий люстрацию на лиц, которые занимали высшие государственные должности во время правления бывшего лидера страны Петра Порошенко - с февраля 2014 года по май 2019. Под действие закона может также попасть и сам бывший президент. Об этом сообщает BBC.

Законопроект предусматривает запрет для определенных лиц на работу в органах государственной власти сроком от пяти до десяти лет. Как отмечает BBC, действующий закон о люстрации распространяется на тех людей, которые занимали высшие государственные должности во время президентства Виктора Януковича (с 2010 по 2014 год - прим.ред.).

"На сегодняшний день вопрос люстрации в Украине - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

В частности Зеленский предлагает люстрировать бывшего президента, председателя Верховной рады и его заместителей, депутатов, премьер-министров и их заместителей, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав кабинета министров.

Также действие закона предлагается распространить на генпрокурора, руководителей Службы безопасности Украины, Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Госкомитета телевидения и радиовещания. Кроме того люстрации могут быть подвержены секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель администрации президента, начальник генштаба и другие представители высшего руководства страны.