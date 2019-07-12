Google призналась в подслушивании пользователей

Корпорация Google признала, что передает аудиозаписи, которые были сделаны программой голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщает euronews.com.
В сообщении на сайте компании говорится, что это необходимо для развития технологий распознавания человеческой речи. Представители Google утверждаеют, что аудиозаписи передаются в режиме инкогнито.
"Лингвисты анализируют и расшифровывают небольшое количество запросов, чтобы помочь нам лучше понять эти языки. Это чрезвычайно важный этап разработки технологий распознавания речи, это необходимо для создания таких продуктов, как Google Assistant", - сказал менеджер по производству Google Дэвид Монсис.
О том, что пользователей Google Assistant подслушивают, сообщил бельгийский телеканал VRT.
Как отмечает euronews.com, среди аудиозаписей, доступ к которым получают сотни специалистов по всему миру, можно найти и личные разговоры, и семейные скандалы и рассказы о медицинских проблемах.
В Google подтвердили, что система "подслушивает" пользователей, даже когда они этого не хотят. Несмотря на это, представители компании, назвали защиту личных данных одним из своих приоритетов.