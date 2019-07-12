Сб, 13.07.2019
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Google призналась в подслушивании пользователей

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Корпорация Google признала, что передает аудиозаписи, которые были сделаны программой голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщает euronews.com. 

В сообщении на сайте компании говорится, что это необходимо для развития технологий распознавания человеческой речи. Представители Google утверждаеют, что аудиозаписи передаются в режиме инкогнито.

"Лингвисты анализируют и расшифровывают небольшое количество запросов, чтобы помочь нам лучше понять эти языки. Это чрезвычайно важный этап разработки технологий распознавания речи, это необходимо для создания таких продуктов, как Google Assistant", - сказал менеджер по производству Google Дэвид Монсис. 

О том, что пользователей Google Assistant подслушивают, сообщил бельгийский телеканал VRT.

Как отмечает euronews.com, среди аудиозаписей, доступ к которым получают сотни специалистов по всему миру, можно найти и личные разговоры, и семейные скандалы и рассказы о медицинских проблемах.

В Google подтвердили, что система "подслушивает" пользователей, даже когда они этого не хотят. Несмотря на это, представители компании, назвали защиту личных данных одним из своих приоритетов.

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