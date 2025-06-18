Нужна ли доверенность для поездки в Россию на лизинговом автомобиле?

Согласно информации на сайтах нескольких банков, на транспортном средстве, приобретенном в лизинг, разрешено выезжать за пределы Латвии.

Однако необходимость специального разрешения на выезд зависит от страны, в которую вы направляетесь, и определяется ее законодательством. Чтобы узнать точные правила, следует обратиться в посольство соответствующей страны.

Тем не менее, как указано на сайтах банков Swedbank и Citadele, при поездке в страны СНГ, включая Россию, обязательным является наличие разрешения (доверенности) от лизинговой компании на выезд за границу.