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Нужна ли доверенность для поездки в Россию на лизинговом автомобиле?

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Можно ли пересекать границу Латвии и России на автомобиле, приобретенном в лизинг или в кредит? Отвечает LV portāls.

Согласно информации на сайтах нескольких банков, на транспортном средстве, приобретенном в лизинг, разрешено выезжать за пределы Латвии.

Однако необходимость специального разрешения на выезд зависит от страны, в которую вы направляетесь, и определяется ее законодательством. Чтобы узнать точные правила, следует обратиться в посольство соответствующей страны.

Тем не менее, как указано на сайтах банков Swedbank и Citadele, при поездке в страны СНГ, включая Россию, обязательным является наличие разрешения (доверенности) от лизинговой компании на выезд за границу.

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