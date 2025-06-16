Видео В реку Огре въехал BMW. Спасатели сняли с крыши авто человека

После 20:21 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию о том, что в Огре возле проспекта Кална в реке находится легковой автомобиль. По информации агентства LETA, транспортное средство BMW съехало в воду в месте, где река Огре впадает в Даугаву.

Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что легковой автомобиль находится в воде примерно в 30 метрах от берега, а на его крыше - человек. Пожарные на лодке доставили человека на берег, а еще одного человека спасли очевидцы до прибытия пожарных-спасателей.

На видео, снятом очевидцами, видно, что на крыше тонущего авто изначально находятся два молодых человека, однако позже один из них - молодая женщина - начинает плыть к берегу, а мужчину усаживают в лодку. По информации VUGD, оба переданы Службе неотложной медицинской помощи.

При обследовании автомобиля утечки веществ из него обнаружено не было, работа на месте происшествия еще продолжается.