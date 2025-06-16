Skip to footer
Пн, 16.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео В Гризинькалнсе мотоциклист и водитель микроавтобуса попали в аварию. Мотоцикл попал под машину

Кадр из видео

В Риге, в окрестностях Гризинькалнса, произошло ДТП, в которое попали мотоциклист и водитель микроавтобуса, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Несчастный случай произошел на улице Яниса Асара.

Водитель грузового транспортного средства хотел совершить левый поворот, чтобы попасть на территорию возле медицинского колледжа, однако тогда произошла авария. Мотоцикл поскользнул под микроавтобус.

"Скорее всего, мотоцикл меня обгонял. был в слепой зоне", - рассказал передаче водитель микроавтобуса.

Пострадавших в аварии не было. "Он сразу встал на ноги, и я успокоился", - говорит водитель микроавтобуса.

Видео: Сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх