Видео В Гризинькалнсе мотоциклист и водитель микроавтобуса попали в аварию. Мотоцикл попал под машину

Несчастный случай произошел на улице Яниса Асара.

Водитель грузового транспортного средства хотел совершить левый поворот, чтобы попасть на территорию возле медицинского колледжа, однако тогда произошла авария. Мотоцикл поскользнул под микроавтобус.

"Скорее всего, мотоцикл меня обгонял. был в слепой зоне", - рассказал передаче водитель микроавтобуса.

Пострадавших в аварии не было. "Он сразу встал на ноги, и я успокоился", - говорит водитель микроавтобуса.

Видео: Сюжет Degpunktā