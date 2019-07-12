В Пиньки построят колледж и гостиницу более чем за 10 млн евро

Строительная компания Merks подписала с LMH договор о строительстве в Пиньки Международного колледжа со служебной гостиницей, сообщили агентству LETA на предприятии.
Merks будет руководить как проектированием, так и строительством объекта, общая стоимость которого составляет 10,1 млн евро без НДС.
Работы планируется начать в сентябре и закончить в августе 2020 года, чтобы колледж мог принять учащихся.
В колледже будут учиться 500 молодых людей, а служебная гостиница рассчитана на 100 мест.
Как рассказал член правления Merks Андрис Бишмейстарс, конструкции здания будут состоять из клееных деревянных панелей, которые компания впервые использует в столь крупном сооружении.
Merks является предприятием эстонской группы Merko Ehitus и принадлежит к числу крупнейших строительных и девелоперских компаний Латвии.