В Пиньки построят колледж и гостиницу более чем за 10 млн евро

Merks будет руководить как проектированием, так и строительством объекта, общая стоимость которого составляет 10,1 млн евро без НДС.

Работы планируется начать в сентябре и закончить в августе 2020 года, чтобы колледж мог принять учащихся.

В колледже будут учиться 500 молодых людей, а служебная гостиница рассчитана на 100 мест.

Как рассказал член правления Merks Андрис Бишмейстарс, конструкции здания будут состоять из клееных деревянных панелей, которые компания впервые использует в столь крупном сооружении.