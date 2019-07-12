Как выживала Рига? Концерт Эда Ширана выбил столицу из колеи

Вполне ожидаемыми были проблемы в движении транспорта. В столице буквально произошел транспортный коллапс - вереница автомобилей растянулась от Луцавсалы и вплоть до Адажи.

ФОТО: Русский TVNET

Многочисленные такси пытались высаживать пассажиров практически на ходу - транспортные средства останавливались на проезжей части, что создавало еще большую пробку. Полиция пыталась исправить ситуацию - такси направляли дальше по Островному мосту высаживать пассажиров за остановкой общественного транспорта.



ФОТО: Русский TVNET

По наблюдениям Русского TVNET, организация движения людей достаточно непродуманная. Зрители шли на концерт по траве, мимо заборов и недостроенных лестниц, у которых не было перил. Ограждения также отсутствовали.



ФОТО: Русский TVNET

Посмотреть на знаменитого британца пришло внушительное количество людей, многие приехали из-за рубежа, так как была слышна иностранная речь.

Не все решили отправиться на концерт с помощью такси, многие решили воспользоваться двухколесным транспортом. И, действительно, велосипедов было очень много, стояли они и в специальной зоне, и у деревьев.



ФОТО: Русский TVNET

Также Русский TVNET заметил, что не все захотели раскошеливаться на дорогостоящие билеты. Многие расположились недалеко от моста, на траве. Некоторые привели с собой собак.



ФОТО: Русский TVNET

Часть посетителей концерта подготовилась и к ночным морозам - многие были замечены с пледами.

Напомним, после концерта курсировали дополнительные рейсы общественного транспорта.

Видео: За пару часов до концерта

Видео: Островной мост после концерта

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