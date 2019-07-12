Как выживала Рига? Концерт Эда Ширана выбил столицу из колеи

В пятницу, 12 июля, в Риге, на Луцавсале проходит концерт британского поп-музыканта Эда Ширана. Рыжий парень с гитарой за несколько лет стал артистом мировой величины. Ранее уже сообщалось, что концерт на Луцавсале в целом собираются посетить около 50 000 человек. Готова ли к такому масштабному мероприятию Рига? Русский TVNET решил посмотреть, что происходило в столице в преддверии концерта поп-звезды.
Вполне ожидаемыми были проблемы в движении транспорта. В столице буквально произошел транспортный коллапс - вереница автомобилей растянулась от Луцавсалы и вплоть до Адажи.
Многочисленные такси пытались высаживать пассажиров практически на ходу - транспортные средства останавливались на проезжей части, что создавало еще большую пробку. Полиция пыталась исправить ситуацию - такси направляли дальше по Островному мосту высаживать пассажиров за остановкой общественного транспорта.
По наблюдениям Русского TVNET, организация движения людей достаточно непродуманная. Зрители шли на концерт по траве, мимо заборов и недостроенных лестниц, у которых не было перил. Ограждения также отсутствовали.
Посмотреть на знаменитого британца пришло внушительное количество людей, многие приехали из-за рубежа, так как была слышна иностранная речь.
Не все решили отправиться на концерт с помощью такси, многие решили воспользоваться двухколесным транспортом. И, действительно, велосипедов было очень много, стояли они и в специальной зоне, и у деревьев.
Также Русский TVNET заметил, что не все захотели раскошеливаться на дорогостоящие билеты. Многие расположились недалеко от моста, на траве. Некоторые привели с собой собак.
Часть посетителей концерта подготовилась и к ночным морозам - многие были замечены с пледами.
Напомним, после концерта курсировали дополнительные рейсы общественного транспорта.
Видео: За пару часов до концерта
Видео: Островной мост после концерта
Галерея: Концерт Эда Ширана на Луцавсале. Была ли готова Рига?
Галерея: Концерт Эда Ширана в Риге