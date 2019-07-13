Репортаж: как обыскивали "точки" в Иманте и магазин, в котором изъяли 1300 литров алкоголя

В среду вечером, 10 июля, при участии Батальона специальных заданий прошли обыски в двух квартирах на улице Слокас. В обеих обнаружили нелегальный алкоголь. Перед обысками стражи порядка собрали информацию о местах торговли "от клиентов".

Видео: Обыски на улице Слокас (ненормативная лексика)

В одной из квартир, в которой проводился обыск, у пожилой женщины изъяли 22,5 литра нелегального алкоголя. По данному факту Госполиция начала уголовный процесс за хранение алкоголя.

Во второй квартире обнаружили 0,5 литра нелегального алкоголя и по этому факту возбудили дело о торговле. Найденный алкоголь "на точке" оказался средством для дезинфекции "xp-10", из которого, согласно информации, доступной в интернете, часто готовят нелегальное спиртное.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Практически одновременно с событиями на улице Слокас, полицейские констатировали, что после 22.00 в одном из магазинов Иманты продается алкоголь в закрытой упаковке.

Видео: Действия полиции в магазине в Иманте

Сотрудники полиции отмечают, что на этот магазин ранее уже были получены жалобы - в нем после 22.00 регулярно продают алкоголь, к тому же, возможно, нелегальный. Помимо этого, часто поступают жалобы, что вокруг магазина шумно.

Чтобы провести проверку, алкоголь из магазина был изъят.

Тот, что продали полицейскому при контрольной закупке, по чеку прошел как "продукты питания" (pārtika).

Из магазина изъяли весь алкоголь, так как хозяева не могли предъявить документы на него. К тому же конфискация предусмотрена и ст. 169.3 Кодекса административных нарушений Латвии. За нарушение покупки, реализации, хранения и перевоза товаров, облагаемых акцизным налогом, физическим лицам полагается денежный штраф от 70 до 700 евро, а юридическим лицам от 70 до 7000 евро, конфискуя товар.

Вскоре после того, как прибыла полиция, пришла и руководитель магазина Нина, которая в разговоре с TVNET отметила, что (неоткрытый) алкоголь в магазине не продают, а наливают его в стаканчики и предупреждают, что необходимо проследовать к столику.

Всего из магазина изъяли более 1300 литров алкоголя.

Местный житель в разговоре с TVNET признал, что проблемы магазин в Иманте создает уже долгое время - контингент, пребывающий у магазина, зачастую - это алкоголики, которые грубо ругаются, нарушают ночной покой, портят имущество и справляют нужду прямо на улице.

Когда делаешь замечания выпившим, это, как правило, заканчивается угрозами, поэтому мужчина установил видеокамеру у дома, поделился местный житель.

До того, как он обратился в Госполицию, он обращался и в муниципальную полицию, но это не помогло. Обращался он и к СГД, но и там решать проблему не захотели.

В то же время, несмотря на то, что в ночь на четверг с полок магазина был изъят весь алкоголь, уже на следующий день привезли новый. Торговля алкоголем не остановилась, теперь его наливают в стаканчики.

"Торговцу все равно, играет на том, что слабый контроль", - признает местный и добавляет, что сам факт того, что нарушен закон не так важен - важнее то, что местные должны беспокоиться о своей безопасности, потому что выпившие зачастую агрессивны.