"Вряд ли мы могли помочь". В Дрейлини самоубийца выпрыгнул из окна седьмого этажа

Трагедия перебудила практически весь дом на улице Дзилнас. Посреди ночи вдруг раздался неприятный грохот, но соседи обратили на него внимание лишь после того, как во дворе появились транспортные средства полиции и "Скорой".

Они прибыли, так как во дворе лежал мертвый мужчина. Им оказался 55-летний могильщик по имени Игорь.

Изначально не исключали версию того, что мужчину вытолкнули через окно. Не произошло ли убийство, интересовало не только полицию, но и соседей. Не все соседи хорошо знали погибшего, поэтому затруднялись ответить на вопрос, не желал ли ему кто-нибудь зла.

В то же время близкие друзья покойного не сомневались в том, что случилось. Приблизительно за неделю до самоубийства мужчина признался, что больше не хочет жить, и свои беды заливал алкоголем.