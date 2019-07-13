Вс, 14.07.2019
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Галерея и видео: на авиабазе в Эстонии состоялось международное авиашоу

В субботу, 13 июля, на авиабазе Эмари показали международное авиашоу, посвященное столетию ВВС Эстонии, во время которого можно было увидеть более 30 летательных аппаратов соседнего государства и союзников, пишет Rus.Postimees.

В числе других выступила польская команда аэробатики Orlik, выполняющий фигурные полеты биплан Pitts S-2A Юри Кальюнди, датский истребитель F-16, американские истребитель F-15 и транспортный самолет C-130.

На земле можно было увидеть более 25 единиц летной техники, в том числе и самолет НАТО AWACS.

Аэробатика от аэро- и акробатика — демонстрация фигур высшего пилотажа зрителям, может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолет, вертолет, планер, параплан).

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