Москвичи вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму

Московская мэрия назвала мероприятие несанкционированной акцией. К участию в ней призывали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации.

Оппозиционный политик Илья Яшин. ФОТО: AP/Scanpix

Перед началом шествия был задержан представляющий "Правый блок" кандидат в депутаты Мосгордумы от 38-го избирательного округа Владимир Бурмистров.

Как отмечает DW, Московская избирательная комиссия забраковала часть подписей, собранных в поддержку оппозиционных кандидатов. По этой причине некоторые из них не смогли зарегистрироваться на выборах. Среди них были соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь и бывший депутат Государственной думы РФ от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков.

Любовь Соболь ФОТО: AP/Scanpix

В знак протеста против решения Мосизбиркома Любовь Соболь в ночь на воскресенье сообщила на своей странице в Twitter о том, что объявляет голодовку. Соболь также появилась на акции протеста в Москве.

Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%. Это больше, чем у футболиста Булыкина, который подписи вообще не собирал.



Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму.



Объявляю голодовку. pic.twitter.com/aOhbGMOEJU — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 13, 2019

Я и ещё тысячи москвичей требуем открытой встречи главы Мосгоризбиркома Горбунова с независимыми оппозиционными кандидатами в Мосгордуму.



Сможет ли он глядя мне в глаза сказать, что мои подписи рисовка и москвичи не готовы за меня голосовать? pic.twitter.com/miXdlHyo4G — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 14, 2019

Между тем зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил журналистам "Интерфакса", что жалоб от кандидатов в столичную думу не поступало, поэтому у ЦИК нет претензий к Мосизбиркому.

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - подчеркнул Булаев.

В свою очередь участников акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Булаев назвал людьми, "предпочитающими решать вопрос вне закона".