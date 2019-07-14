Пн, 15.07.2019
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Москвичи вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму

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Около тысячи человек вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве.

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

В воскресенье, 14 июля, в Москве более тысячи человек вышли на митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Таким образом жители выступают против отказа в регистрации оппозиционным политикам. Протестующие собрались в Новопушкинском сквере и в 14.30 по местному времени они начали шествие в сторону мэрии Москвы и улицы Тверской. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Московская мэрия назвала мероприятие несанкционированной акцией. К участию в ней призывали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации. 

Оппозиционный политик Илья Яшин.

ФОТО: AP/Scanpix

Перед началом шествия был задержан представляющий "Правый блок" кандидат в депутаты Мосгордумы от 38-го избирательного округа Владимир Бурмистров. 

Как отмечает DW, Московская избирательная комиссия забраковала часть подписей, собранных в поддержку оппозиционных кандидатов. По этой причине некоторые из них не смогли зарегистрироваться на выборах. Среди них были соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь и бывший депутат Государственной думы РФ от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков.

Любовь Соболь 

ФОТО: AP/Scanpix

В знак протеста против решения Мосизбиркома Любовь Соболь в ночь на воскресенье сообщила на своей странице в Twitter о том, что объявляет голодовку. Соболь также появилась на акции протеста в Москве.

Между тем зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил журналистам "Интерфакса", что жалоб от кандидатов в столичную думу не поступало, поэтому у ЦИК нет претензий к Мосизбиркому.

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - подчеркнул Булаев.

В свою очередь участников акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Булаев назвал людьми, "предпочитающими решать вопрос вне закона".

"Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту", - заявил чиновник.

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