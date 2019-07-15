Левитс: существующее в Латвии неравенство - никакой не "несчастный случай"

По его словам, неравенство возникло в результате экономической и политической позиции, направленной на свободное развитие капитала. В ЕС в девяностые годы и после развала социализма существовала такая позиция, но затем возникло осознание необходимости большего равновесия. Поэтому данное идеологическое направление лучше сменить на социальное рыночное хозяйство, считает Левитс.

Одним из решений, по его мнению, является налоговая политика. По мнению президента, последняя налоговая реформа уменьшила неравенство минимально, и, вероятно, следовало бы еще раз продумать этот вопрос.

Он считает также, что Латвии нужны более эффективные законодательные решения и конкретные меры для уменьшения теневой экономики, которая на общем фоне ЕС очень велика.

Также Левитс намерен актуализировать вопрос о финансировании партий, которые слишком зависят от пожертвований.