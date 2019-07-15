У Крапане есть информация о КОЗ, которая, возможно, могла бы привести к новым уголовным процессам

В распоряжении председателя парламентской комиссии по расследованию вопросов, связанных с компонентом обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), Иевы Крапане находится информация, которая могла бы привести к новым уголовным процессам, следует из слов самой Крапане.
Политик заявила, что она говорила со многими людьми, связанными с предпринимательской средой КОЗ, и видела некие документы, подписанные должностными лицами.
Крапане пояснила, что она передаст эту информацию для дальнейшей оценки. На вопрос о том, планирует ли она обратиться с этой информацией в правоохранительные органы, политик ответила, что для начала нужно получить ответы от должностных лиц, которым сегодня было решено направить письма.
Крапане сказала, что не будет разглашать полученную информацию публично, потому что некоторые лица боятся возможных репрессий.
Кроме того, комиссия сегодня договорилась об отправке писем с вопросами премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру экономики Ральфу Немиро и министру внутренних дел Сандису Гиргенсу.
Тексты этих писем доступны журналистам, однако Крапане не ответила на вопрос о том, какие вопросы были заданы должностным лицам.