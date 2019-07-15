У Крапане есть информация о КОЗ, которая, возможно, могла бы привести к новым уголовным процессам

Крапане пояснила, что она передаст эту информацию для дальнейшей оценки. На вопрос о том, планирует ли она обратиться с этой информацией в правоохранительные органы, политик ответила, что для начала нужно получить ответы от должностных лиц, которым сегодня было решено направить письма.