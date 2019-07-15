Германия призвала страны ЕС ввести "новый механизм" по распределению беженцев

Правительство Германии хочет прекратить споры о распределении беженцев между странами Евросоюза и предлагает ввести новый механизм принятия решений по этому вопросу.

Представители всех стран ЕС, которые готовы проявлять солидарность в вопросе приема беженцев, обязаны в ближайшем времени встретиться, чтобы "найти гуманное решение", заявил Рот.

По его словам, новый механизм будет направлен на то, чтобы доставить спасенных в Средиземном море мигрантов в безопасное место. Рот также напомнил, что тем странам, например, Италии и Мальте, которые предоставляют свои порты в распоряжение для доставки беженцев, будет оказана помощь поддержка от других стран ЕС.

Ранее о новом плане перераспределения беженцев, спасенных в Средиземном море, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

"Нам нужно объединение тех, кто готов помогать в вопросе обязательного распределения (беженцев, - прим.ред.)", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как рассказал немецкий министр, Берлин готов "внести существенный вклад и гарантировать постоянный прием определенного контингента спасенных". Он предложил тем странам ЕС, которые будут к этому готовы, также принимать мигрантов.

Мас заявил, что "многодневные скитания частных спасательных судов в поисках надежной гавани должны уйти в прошлое". По словам политика, он ждет "решительных" шагов от европейских государств в решении проблемы миграционного кризиса.