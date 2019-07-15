Вт, 16.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

Германия призвала страны ЕС ввести "новый механизм" по распределению беженцев

3

ФОТО: EPA/Scanpix

Все страны Европейского Союза (ЕС), которые готовы к солидарности в вопросе приема беженцев, обязаны в скором времени "найти гуманное решение", считает государственный министр Германии по делам Европы Михаэль Рот. Об этом пишет Deutsche Welle (DW). 

Правительство Германии хочет прекратить споры о распределении беженцев между странами Евросоюза и предлагает ввести новый механизм принятия решений по этому вопросу.

Представители всех стран ЕС, которые готовы проявлять солидарность в вопросе приема беженцев, обязаны в ближайшем времени встретиться, чтобы "найти гуманное решение", заявил Рот.

По его словам, новый механизм будет направлен на то, чтобы доставить спасенных в Средиземном море мигрантов в безопасное место. Рот также напомнил, что тем странам,  например, Италии и Мальте, которые предоставляют свои порты в распоряжение для доставки беженцев, будет оказана помощь  поддержка от других стран ЕС.

Ранее о новом плане перераспределения беженцев, спасенных в Средиземном море, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Мас. 

 "Нам нужно объединение тех, кто готов помогать в вопросе обязательного распределения (беженцев, - прим.ред.)", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как рассказал немецкий министр, Берлин готов "внести существенный вклад и гарантировать постоянный прием определенного контингента спасенных". Он предложил тем странам ЕС, которые будут к этому готовы, также принимать мигрантов.

Мас заявил, что "многодневные скитания частных спасательных судов в поисках надежной гавани должны уйти в прошлое". По словам политика, он ждет "решительных" шагов от европейских государств в решении проблемы миграционного кризиса. 

Данный вопрос будет обсуждаться на встрече совета ЕС. В дискуссии будут участвовать министры юстиции и внутренних дел. Встреча состоится 18 июля в Хельсинки. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ