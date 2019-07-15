Чиновник Иркутской области уволился с поста после наводнений

Как заявил сам Худоногов, он покинул пост из-за плохого состояния здоровья. Решение уже утверждено районной думой. Место Худоногова займет его заместитель.

По данным "Интерфакса", во время наводнения жители Иркутской области сняли на видео, как муниципальная техника расчищает территорию дома Худоногова и промывает его бассейн. В связи с этим губернатор области Сергей Левченко обратился к Следственному комитету РФ для проверки действий мэра.

Худоногов был исключен из партии "Единая Россия" и обвинен в превышении должностных полномочий.