Паводок в Сибири: введен режим ЧС, тысячи домов затоплены, есть погибшие

По пути из Японии, где состоялся саммит G20, в город Братск Иркутской области прилетел президент России Владимир Путин. В здании аэропорта он провел совещание в связи с наводнением.

Отмечается, что от стихии пострадали 517 человек, 112 госпитализированы. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, эвакуированы были более тысячи человек.

Подтоплены более четырех тысяч домов, тысячи жителей области остаются без света, есть перебои со связью.

Также затоплены региональные дороги общей протяженностью более 200 км, разрушено 13 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун (население – 41 тысяча). Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек, пишет "Радио Свобода".