Отбор кандидатов в духе реалити-шоу и войны с "клонами": Украина снова готовится к выборам

"Хочешь быть кандидатом?"

Предвыборная кампания Зеленского была непростой, однако оказалась очень успешной - на втором этапе выборов он получил 73% голосов, разгромив своего соперника, действующего на тот момент президента Петра Порошенко.

Партия Зеленского надеется повторить свой триумф на грядущих выборах в украинский парламент. Партия названа "Слуга народа" - так же, как и одноименный сериал, в котором нынешний лидер Украины сыграл роль учителя истории, который неожиданно стал президентом страны и начал борьбу с коррупционерами.

Политическая сила в преддверии выборов объявила конкурс - на специально созданном сайте каждый желающий стать кандидатом может оставить заявку. Как отмечает агентство Reuters, в кандидаты "записались" уже 3500 человек.

"Ранее люди - особенно молодежь - думали, что все решается за них, и во многих смыслах это было правдой", - указал представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.



Однако после предвыборной кампании Зеленского появилась "совершенно иная категория граждан, которая считает, что может повлиять на этот процесс".

После вступления на должность Зеленского критиковали за его связи с олигархом Игорем Коломойским и трудоустройство приближенных к миллиардеру людей на работу в администрацию президента.

Телеканал Коломойского 1+1 был одной из главных платформ для реализации предвыборной кампании актера, он также транслировал сериал "Слуга народа".

Что касается конкурса от партии, в нем запрещено участвовать действующим или бывшим депутатам парламента.

ФОТО: Reuters/ScanPix

29-летний Роман Грищук стал одним из примерно 3500 тысяч людей, которые подали заявку на конкурс. Ему нужно было ответить на вопросы про свое прошлое, политические взгляды и амбиции на будущее. Далее последовало обучение в штабе партии - предоставлялись рекомендации того, как создать успешную предвыборную кампанию.

"Перед тем как меня оповестили, что я стал кандидатом, мы с ребятами посмотрели на результаты, введя в поиске Google мое имя. Они больше никогда не будут такими красивыми и чистыми. Значит, мне есть, что терять", - заявил Грищук.

Свою предвыборную кампанию парень ведет из Соломянского округа в Киеве, где проживают много студентов. Потенциальные избиратели могут договориться с ним о встрече, заявив об этом через приложение Viber, или любой другой мэссенджер.

Грищук проводит три публичных встречи в день, он рекламирует их в соцсети Facebook, тщательно фильтруя аудиторию.

Войны клонов

Перед выборами в украинский парламент наблюдается еще одна интересная тенденция - появление "клонов" в биллютенях. Эта стратегия, с помощью которой голоса невнимательных избирателей хотят отнять и присвоить ведущим кандидатам, применялась на выборах президента Украины в этом году.

По итогам первого этапа выборов, за чертой осталась бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Примечательно, что на биллютенях под именем политика числился некий малознакомый депутат Юрий Владимирович Тимошенко. Невнимательный избиратель мог перепутать похожие имена и проголосовать за другого кандидата.