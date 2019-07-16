Чернобыль должен стать туристическим магнитом Украины: противоречивая стратегия Зеленского

Стратегия Зеленского предусматривает, что в зоне отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыльской АЭС (вокруг которого недавно был открыт новый купол) будет оборудован "зеленый коридор" для туристов, сообщает ЮНИАН. Кроме того, поставлена точка на мелкой коррупции, из-за которой у КПП образовываются очереди, а часть посетителей просто не пускают.

Главная цель стратегии - использовать привлеченный снова интерес общественности и потенциальные инвестиции, сделать Чернобыль одной из главных подъемных сил экономики Украины. "Сегодня я подписал распоряжение, благодаря которому начнется превращение зоны отчуждения в один из новых пунктов роста Украины", - сообщил в среду Зеленский.

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Зеленский указал, что никаких "запретов фотографировать и подобных глупостей" не будет.

"Перестанем наконец пугать посетителей и сделаем зону отчуждения создающимся магнитом науки и туристов", - призвал президент. "Создадим здесь землю свободы, которая станет одним из символов Украины - без коррупции, без тупых законов, с инвестициями в будущее".

Несмотря на то, что наплыв туристов пошел бы во благо украинской экономике и пробудил бы поселки вокруг "мертвой зоны", такое решение не стоило бы принимать легкомысленно, предупреждают эксперты.

На территории по-прежнему наблюдается радиоактивное загрязнение. "Чернобыль был крупнейшей катастрофой в истории человечества", - указал изданию The Washington Post профессор университета Джорджии Джим Бисли, который с 2012 года исследует природы в зоне отчуждения. "Несмотря на то, что происшествие случилось более 33 лет назад, это место по-прежнему является одним из наиболее радиоактивно загрязненных".

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Подсчеты того, сколько людей погибли от рака и других болезней в результате катастрофы в Чернобыле, отличаются: они варьируются от 9000 до 115 000.

В наши дни уровень радиации в разных местах зоны отчуждения отличается. Профессор Джорджтаунского университета микробиологии и иммунологии Т.Стин потенциальным посетителям округи катастрофы рекомендует получить знания по этому вопросу и быть осторожными, слишком долго там не задерживаться. "Чем дольше вы будете подчинены радиации, тем большее влияние это окажет в будущем", - указала она.

Совет Стин: отправляясь в зону отчуждения Чернобыля, лучше всего надеть одежду и обувь, которую не жалко будет потом выбросить. Без перчаток касаться ничего нельзя. И самый важный совет - нельзя есть растущие там фрукты, ягоды, овощи и грибы.

В свою очередь мощеные брусчаткой и асфальтированные дороги довольно безопасны, так как были очищены вскоре после катастрофы.

Стин указывает, что потенциально посещение зоны отчуждения может быть безопасным, однако это зависит от "поведения человека". И рассказов о безрассудных туристов хватает - люди умудряются даже залезть в машинки заброшенного парка аттракционов, чтобы сфотографироваться.

Эксперты беспокоятся, что толпы туристов в этой зоне могут помещать ученым наблюдать за последствиями катастрофы на живую природу, а также приведут к уничтожению заброшенных домов, мародерству и замусориванию.