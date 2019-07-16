Кто это?! Продолжающая худеть Пелагея уже не похожа на себя

В конце января 2017 года стало известно, что российская певица Пелагея впервые стала мамой. Артистка родила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. Буквально через два месяца после этого певица Зара опубликовала на своей страничке в Instagram фото с подругой, коллегой и молодой мамой, которое вызвал бурную реакцию в Сети.

Если бы не подпись к снимку, то они бы и не догадались, что на нем рядом с Зарой запечатлена Пелагея - уже тогда невероятно похудевшую певицу трудно было узнать!

Но это , как оказалось, было только начало! Сегодня Таисии - дочери Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина - уже два года, а ее мама не останавливается на достигнутом, продолжает терять килограммы и не перестает удивлять поклонников изменениями во внешности.

Недавно певица улетела на отдых за границу, где отметила свое 33-летие. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, сделанный на пляже в теплой стране.

Поклонники пришли в восторг от женственного и нежного образа своей любимицы и принялись отмечать ее сходство на этом фото с зарубежными звездами - Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон. А хорошо ли это - на кого-то походить, как считаете?..