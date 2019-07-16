Латвийские школьники вернулись с международной олимпиады по физике с медалями

В олимпиаде в общей сложности участвовали пять учеников Рижской государственной 1-ой гимназии. Серебряную медаль получил Янис Хунс, бронзовую - Роланд Лопатко, Ингвар Витенбургс и Вильгельм Цинис, поощрительную грамоту получил Ричард Книпше. Бидере отметила, что Витенбургс участвует в международной олимпиаде в третий раз, а Цинис - во второй, и на всех предыдущих олимпиадах их знания были также высоко оценены.