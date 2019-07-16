Латвийские школьники вернулись с международной олимпиады по физике с медалями

Латвийская команда показала на международной олимпиаде по физике самый высокий за все время участия результат - учащиеся Рижской государственной 1-ой гимназии были награждены одной серебряной и тремя бронзовыми медалями, а также получили поощрительную грамоту, проинформировала агентство LETA пресс-секретарь АО "Latvenergo" Ивита Бидере.
В олимпиаде в общей сложности участвовали пять учеников Рижской государственной 1-ой гимназии. Серебряную медаль получил Янис Хунс, бронзовую - Роланд Лопатко, Ингвар Витенбургс и Вильгельм Цинис, поощрительную грамоту получил Ричард Книпше. Бидере отметила, что Витенбургс участвует в международной олимпиаде в третий раз, а Цинис - во второй, и на всех предыдущих олимпиадах их знания были также высоко оценены.
Латвийские школьники принимают участие в международной олимпиаде по физике с 1996 года. За это время участие в олимпиаде приняли 117 молодых людей из Латвии, которые завоевали одну золотую, четыре серебряных и 29 бронзовых медалей, а также 32 поощрительных грамоты.
Командой этого года руководил ассоциированный профессор Латвийского университета (ЛУ) Вячеслав Кащеев, а сопровождающим ментором был доцент ЛУ Гирт Баринов. Вместе с командой на олимпиаду отправился также инженер Института физики твердых тел ЛУ, тренер сборной международной олимпиады по физике Давис Завицкис.