Как избавиться от 7 лишних вещей в дорожной сумке?

Обширный гардероб демонстрируйте дома

Заранее тщательно изучите прогноз погоды, чтобы взять только самую необходимую одежду. Если все-таки ожидается дождь, выбирайте тонкий дождевик, а не зонт. Одни во время путешествия могут обойтись двумя футболками, а другие захотят взять с собой чуть ли не весь гардероб.

Когда вы увидите, что чемодан невозможно закрыть и придете к выводу, что это из-за количества одежды, самое время критично оценить, что из нее понадобится, а что нет.

Нет, скручивание одежды по особому методу не уменьшит вес. Если вы не планируете отправиться в Оперу или на другое торжественное мероприятие, то сможете обойтись без вечернего платья, белой рубашки и запонок, а также тому подобной одежды.

Самую тяжелую одежду наденьте в самолет, а из повседневных вещей оставьте только те, которые можно комбинировать между собой.

Проследите за тем, чтобы одежда была из легкой и быстросохнущей ткани. К тому же в большинстве гостиниц доступны услуги стирки.

С собой берите только самую удобную и легкую обувь

Если вы положили несколько пар обуви, оцените, какая действительно необходима, а без какой, вероятнее всего, вы сможете обойтись. Главное - чтобы с собой была одна пара удобной для ходьбы обуви, и еевы наверняка наденете в дорогу.

Остается избавиться от той обуви, которую вы планировали комбинировать с еще двумя выходными нарядами, ранее уже выбранными из сумки.

Если вы все-таки решите взять еще какую-либо пару обуви, то выбирайте самую легкую по весу, которая займет меньше места.

Гель для душа можно приобрести во время поездки

Невероятно, насколько тяжелой может быть косметичка с ухаживающей косметикой, но если все-таки хотите взять ее с собой, то наполните жидкости в емкости для путешествий! К тому же эти вещи наверняка можно приобрести на месте в пункте назначения.

ФОТО: Пресс-фото

Лицо также заслуживает отдых

Розовая помада, красная помада, тушь, тональный крем, пудра и т. д. составляют тяжелую часть косметички. Если выходные, то выходные! Возможно,

в это время стоит дать лицу возможность отдохнуть от декоративной косметики, прихватив с собой лишь нейтральный блеск для губ, тушь для ресниц и один крем?!

Даже духи можно не брать!

Встречайтесь с местными и попутчиками, а не читайте книги

Работа, учеба отнимают много времени, поэтому отпуск является единственным временем, когда можно прочитать три начатые книги? Скорее всего, это лишь иллюзия, что во время путешествия у вас будет время и вдохновение для чтения. Наверняка

большую часть дня вы проведете на экскурсиях, посещая кафе, общаясь с новыми людьми, поэтому тяжелые книги лучше оставить дома для дождливых осенних вечеров.

Во время путешествия наслаждайтесь итальянской пиццей и испанской ветчиной

Давно прошли те времена, когда цены на продукты питания в Латвии были ниже, чем в других странах Европы. Если на всякий случай в сумку вы положили хлеб, твердокопченую колбасу, печенье и шоколад, то лучше оставьте все это дома, чтобы насладиться в путешествии местными продуктами, деликатесами страны, посещая признанные кафе и рестораны!

Заменяем громоздкий чемодан на ручную кладь

Уже до приобретения тура стоит задуматься о том, что, возможно, вам хватит ручной клади, в которую вы сможете сложить все необходимое для путешествия.

В аэропорту не придется стоять в очереди, чтобы сдать багаж - вы сразу сможете отправиться на паспортный контроль. К тому же путешествовать с ручной кладью физически легче - она дает ощущение безопасности, так как все время при вас.

Сумка не может пропасть в аэропорту, но стоит заранее ознакомиться с допустимым весом и габаритами клади, которую выбранная вами авиакомпания позволяет проносить на борт.

Если вы путешествуете на автобусе, то небольшую сумку будет легче перемещать, доставить в гостиницу.