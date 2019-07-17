Мужчину убил его собственный телефон: он заряжал устройство в постели

В Тайланде молодой мужчина умер во сне от удара током, потому что заряжал свой мобильный телефон, лежа в кровати. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, пишет Lenta.ru .
В минувшее воскресенье, 14 июля, тело 21-летнего Арона Йотиоя обнаружил его старший брат Вирайот Дуанглитан. В руках у парня был мобильный телефон, который по-прежнему был подключен к зарядному устройству. В ушах Йотиоя были наушники. На руках и лице были видны следы ожогов, а область паха кровоточила.
По словам Дуанглитана, он проник в дом покойного брата через окно, поскольку его входная дверь была закрыта. Мужчина пришел к родственнику, потому что Йотиоя не явился на семейный ужин. Дуанглитан был сильно напуган увиденным, поэтому он позвонил в полицию лишь после того, как сообщил о кончине брата своей семье.
Стражи порядка не обнаружили следов насильственной смерте на теле тайца. Как отмечают полицейские, Йотиоя за шесть часов до того, как его обнаружили. Тело тайца было направлено на аутопсию.