Мужчину убил его собственный телефон: он заряжал устройство в постели

В минувшее воскресенье, 14 июля, тело 21-летнего Арона Йотиоя обнаружил его старший брат Вирайот Дуанглитан. В руках у парня был мобильный телефон, который по-прежнему был подключен к зарядному устройству. В ушах Йотиоя были наушники. На руках и лице были видны следы ожогов, а область паха кровоточила.

По словам Дуанглитана, он проник в дом покойного брата через окно, поскольку его входная дверь была закрыта. Мужчина пришел к родственнику, потому что Йотиоя не явился на семейный ужин. Дуанглитан был сильно напуган увиденным, поэтому он позвонил в полицию лишь после того, как сообщил о кончине брата своей семье.