Ср, 17.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

Мужчину убил его собственный телефон: он заряжал устройство в постели

Смартфон iPhone

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Тайланде молодой мужчина умер во сне от удара током, потому что заряжал свой мобильный телефон, лежа в кровати. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, пишет Lenta.ru .

В минувшее воскресенье, 14 июля, тело 21-летнего Арона Йотиоя обнаружил его старший брат Вирайот Дуанглитан. В руках у парня был мобильный телефон, который по-прежнему был подключен к зарядному устройству. В ушах Йотиоя были наушники. На руках и лице были видны следы ожогов, а область паха кровоточила. 

По словам Дуанглитана, он проник в дом покойного брата через окно, поскольку его входная дверь была закрыта. Мужчина пришел к родственнику, потому что Йотиоя не явился на семейный ужин. Дуанглитан был сильно напуган увиденным, поэтому он позвонил в полицию лишь после того, как сообщил о кончине брата своей семье. 

Стражи порядка не обнаружили следов насильственной смерте на теле тайца. Как отмечают полицейские, Йотиоя за шесть часов до того, как его обнаружили. Тело тайца было направлено на аутопсию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ