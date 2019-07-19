Новое веяние моды: люди готовы отдавать кучу денег за "сырую" воду

Кертис оппонирует тем, что продолжительность жизни раньше была меньше, и питьевая вода играла главную роль в этом случае.

"Наши предки умирали от тифа, холеры, лямблий и других бактериальных заболеваний. Что касается различных утверждений о том, что "сырая вода" содержит полезные бактерии, которые помогают функционированию желудка - да, это может быть так, но мы не должны игнорировать вредные бактерии, которых не меньше", - говорит Кертис.

В одном из своих видеороликов Виталис утверждает, что "вода из-под крана загрязнена антибиотиками, хлором и фтором", но Кертис подчеркивает, что такие претензии преувеличены.

"Нет никаких доказательств того, что смешивание различных медикаментов в микроскопических количествах нанесло бы вред здоровью человека. В водопроводной воде таких веществ нет. Это обсуждалось давно", - говорит Кертис.

В 2018 году Хален Зинк покинул работу в Силиконовой долине и начал искать "самооптимизацию пищи", когда переехал на остров южной Аляски. Он отмечает, что здесь местные жители в основном потребляют питьевую воду природного происхождения. "Здесь это принято. И более того, это очень полезно для здоровья", - говорит Зинк.

Он подчеркивает, что "в природной воде есть определенное количество пробиотиков, которые позволяет человеку улучшить общее состояние организма, и, употребляя такую воду каждый день, состояние кожи улучшается".

Зинк соглашается с профессором Кертис в одном: безопасные источники питьевой воды можно найти только там, где вокруг много природы и очень мало людей.

"Мне пришлось все оставить и переехать на этот отдаленный остров. Теперь, по крайней мере, я знаю, как выглядит действительно чистая вода и что такое действительно чистый воздух", - говорит Зинк, рассказывая о жизни на берегах Аляски. На этом острове 5776 квадратных километрах проживает около трех тысяч человек, и здесь нет промышленной деятельности - только небольшие фермы.

Кертис подчеркивает, что единственный способ убедиться, что родниковая вода чистая, - это отправить образцы на микробиологические исследования, потратив на это деньги. Следует также иметь в виду, что для обеспечения безопасности, пробы воды следует отбирать в разное время года.

В свою очередь редактор журнала "Trends in Microbiology" Гейла Тайцел, говорит: "Вы должны проверять воду каждый раз, когда пьете ее. Вода, которая продается в бутылках, уже прошла испытания и является полностью безопасной".

Сторонники движения "сырой воды" говорят, что у них есть веский аргумент в пользу природной воды - около 90% бутилированной воды содержит микрочастицы пластика.

Таким образом, возникает вопрос - не является ли подобного рода поиски природной воды протестом против современной питьевой воды?

"Конечно, необходимо исследовать загрязнение питьевой воды, но есть опасения, что люди переоценивают потенциальную опасность", - говорит Тайцел.

Кертис также отмечает, что загрязнение пластиковыми микрочастицами слишком мало, чтобы о нем беспокоиться, и такая вода - самая безопасная.

"Если вы пьете неочищенную воду, вы должны взять на себя ответственность за то, что в случае болезни вы можете заразить других людей, которые не поддерживают такого рода движение", - заключает Кертис.