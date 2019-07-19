Новое веяние моды: люди готовы отдавать кучу денег за "сырую" воду
В последние годы во всем мире возрос интерес к "сырой" - необработанной воде. Следует отметить, что за такую воду людям приходится платить гораздо больше, чем за обычную бутылку минералки в супермаркете. Британская телекомпания обратила внимание на растущий интерес к "сырой воде".
В январе 2018 года на одном из американском юмористическом шоу был задан вопрос: "Есть ли здесь кто-нибудь, кто пьет воду, но хотел бы платить за нее больше"?
Ведущий продолжил: "Но сейчас - хорошие новости! Новый тренд в Силиконовой долине - "сырая" вода. Оно не фильтруется, не обрабатывается и не дезинфицируется. Это что-то!"
Вскоре после этого вышла статья в New York Times, в которой буквально высмеивалось "инновационное" предложение - вода, которая не обрабатывается. Ее продажей занимаются несколько стартапов, такие как, например, Live Water (Живая вода), которые продают бутылку воды за 37 долларов (почти 33 евро). Эти компании постоянно подчеркивают, что именно эта - необработанная и "сырая" вода намного лучше и полезнее обычной питьевой воды.
Однако, как выяснилось, бизнес, над которым изначально слегка подсмеивались, нашел в обществе свои уши. Область питьевой воды очень строго регулируется в большинстве частей мира, поэтому рынок "сырой" воды очень маленький.
Тем не менее, существует такой сайт, как findaspring.com (Найди источник), который посещают тысячи людей. Они отмечают места, где можно получить родниковую воду, и делятся информацией о возможностях купить "живую воду, которая не загрязнена минералами и другими ингредиентами, имеющимися в воде супермаркета".
Однако на сайте указано, что авторы странички не несут ответственности за опубликованную там информацию, а также приглашают людей тщательно оценить воду перед ее употреблением.
Правда, автор сайта Даниэль Виталис утверждает, что "люди похожи на животных - биологически готовы принимать родниковую воду, но промышленно очищенная вода загрязнена различными химическими веществами, которые вредят нашему организму".
Есть люди, которые опровергают то, что он говорит. Есть комментарии, что "некоторые источники могут быть заражены бактериями E-Coli, которые могут вызывать серьезные заболевания".
В свою очередь, профессор гигиены и эксперт в области санитарно-гигиенического состояния окружающей среды Вала Кертис считает, что идея движения за "сырую воду" должна вызывать беспокойства.
"На мой взгляд, это шаг назад. Человечество и общество прошли долгий и трудный путь, чтобы наконец решить проблему питьевой воды, очистив ее. Мы также улучшили состав очищенной воды, сделав ее не только безвредной, но и полезной для нашего организма.
Вы действительно хотите выкинуть все это в мусорное ведро, чтобы вернуться в каменный век? - спрашивает Кертис.
Тем не менее на главном сайте Live Water говорится, что прямое распределение сырой воды также является основной целью движения - "с такой водой человечество прожило 99% своего времени с момента возникновения".
Правда, как Live Water, так и представитель findaspring.com Виталис от комментариев отказываются. В его профиле в Instagram можно найти фотографии и видео, где он активно "пропагандирует новую и современную культуру выживания". По словам Виталиса, лучшее, что нужно сделать человеку, - это вернуться к истокам и жить традициями предков, используя все, что есть в природе, игнорируя современные реалии.
Кертис оппонирует тем, что продолжительность жизни раньше была меньше, и питьевая вода играла главную роль в этом случае.
"Наши предки умирали от тифа, холеры, лямблий и других бактериальных заболеваний. Что касается различных утверждений о том, что "сырая вода" содержит полезные бактерии, которые помогают функционированию желудка - да, это может быть так, но мы не должны игнорировать вредные бактерии, которых не меньше", - говорит Кертис.
В одном из своих видеороликов Виталис утверждает, что "вода из-под крана загрязнена антибиотиками, хлором и фтором", но Кертис подчеркивает, что такие претензии преувеличены.
"Нет никаких доказательств того, что смешивание различных медикаментов в микроскопических количествах нанесло бы вред здоровью человека. В водопроводной воде таких веществ нет. Это обсуждалось давно", - говорит Кертис.
В 2018 году Хален Зинк покинул работу в Силиконовой долине и начал искать "самооптимизацию пищи", когда переехал на остров южной Аляски. Он отмечает, что здесь местные жители в основном потребляют питьевую воду природного происхождения. "Здесь это принято. И более того, это очень полезно для здоровья", - говорит Зинк.
Он подчеркивает, что "в природной воде есть определенное количество пробиотиков, которые позволяет человеку улучшить общее состояние организма, и, употребляя такую воду каждый день, состояние кожи улучшается".
Зинк соглашается с профессором Кертис в одном: безопасные источники питьевой воды можно найти только там, где вокруг много природы и очень мало людей.
"Мне пришлось все оставить и переехать на этот отдаленный остров. Теперь, по крайней мере, я знаю, как выглядит действительно чистая вода и что такое действительно чистый воздух", - говорит Зинк, рассказывая о жизни на берегах Аляски. На этом острове 5776 квадратных километрах проживает около трех тысяч человек, и здесь нет промышленной деятельности - только небольшие фермы.
Кертис подчеркивает, что единственный способ убедиться, что родниковая вода чистая, - это отправить образцы на микробиологические исследования, потратив на это деньги. Следует также иметь в виду, что для обеспечения безопасности, пробы воды следует отбирать в разное время года.
В свою очередь редактор журнала "Trends in Microbiology" Гейла Тайцел, говорит: "Вы должны проверять воду каждый раз, когда пьете ее. Вода, которая продается в бутылках, уже прошла испытания и является полностью безопасной".
Сторонники движения "сырой воды" говорят, что у них есть веский аргумент в пользу природной воды - около 90% бутилированной воды содержит микрочастицы пластика.
Таким образом, возникает вопрос - не является ли подобного рода поиски природной воды протестом против современной питьевой воды?
"Конечно, необходимо исследовать загрязнение питьевой воды, но есть опасения, что люди переоценивают потенциальную опасность", - говорит Тайцел.
Кертис также отмечает, что загрязнение пластиковыми микрочастицами слишком мало, чтобы о нем беспокоиться, и такая вода - самая безопасная.
"Если вы пьете неочищенную воду, вы должны взять на себя ответственность за то, что в случае болезни вы можете заразить других людей, которые не поддерживают такого рода движение", - заключает Кертис.
В мире есть такие места, как Аляска и Исландия, где самым большим источником питьевой воды является "сырая вода", поступающая из ледников. Однако это исключения - для жителей городов и стран с большим населением лучший способ использовать ту воду, что обрабатывается и продается в магазине по доступной цене.