Профсоюз: забастовка работников Латвийского радио станет жестом отчаяния

По его словам, профсоюз после сегодняшней пресс-конференции руководства ЛР может высказать благодарность за то, что наличие проблем наконец признано. В то же время можно выразить сожаление по поводу того, что это признание проблем произошло через неделю после того, как новостная служба ЛР выразила недоверие правлению, сказал Купчс.

"То, что за последние три года треть работников или 106 человек покинули ЛР говорит о том, что кризис является затяжным, однако руководство ранее отказывалось признавать это", - заявил он.

Купчс подчеркнул проблему отсутствия диалога между правлением ЛР и работниками. По его словам, вместо диалога правление прибегало к ужесточению контроля и различным методам наказания работников, о чем те жаловались в профсоюз. По мнению Купчса, руководство ЛР не смогло наладить диалог с работниками и не доказало того, что у него есть понимание работы радио.

Как сообщалось, председатель правления ЛР Уна Клапкалне на сегодняшней пресс-конференции, посвященной кризисной ситуации в радиокомпании, признала, что без дополнительного финансирования из кризиса выйти не получится, однако заявила, что руководство ЛР не видит причин для своей отставки.

По ее словам, правление будет действовать в интересах ЛР. "Сейчас нужно составлять бюджет ЛР на следующий год. Если правление подаст в отставку, кто это будет делать?" - заявила Клапкалне в ходе пресс-конференции.

Правление Латвийского радио в открытом письме призвало руководителей государства в срочном порядке выделить из госбюджета средства в размере 100 тыс. евро в этом году и 996 тыс. евро в будущем году на зарплаты работников.

В письме указано, что в условиях нехватки финансирования под угрозой находится способность обеспечивать общество качественной, объективной и многообразной информацией. Если средства не будут предоставлены вовремя, значительно ухудшится безопасность информационного пространства и понизится профессионализм общественного СМИ.

Ранее новостная служба ЛР выразила недоверие правлению предприятия и потребовала его отставки, также написав открытое письмо, адресованное правлению Латвийского радио, Национальному совету электронных СМИ, комиссии по правам человека и общественным делам Сейма, Министерству культуры, Кабинету министров, президенту страны Эгилу Левитсу и СМИ.