Глава Латвийского радио: хотим оставаться лидером в отрасли, но не можем без финансовой поддержки

По ее словам, правление будет действовать в интересах ЛР.

"Сейчас нужно составлять бюджет ЛР на следующий год. Если правление подаст в отставку, кто это будет делать?" - заявила Клапкалне.

Она также отметила, что сейчас ведется несколько диалогов по поводу просьбы ЛР к правительству о выделении 100 000 евро, но торопиться с прогнозами об исходе этого дела она не хочет. На вопрос о выполнении требования новостной службы ЛР о повышении зарплат на 31,4% Клапкалне не ответила.

По словам Клапкалне, для дальнейшего выполнения стратегии и планового развития ЛР с 2019 по 2022 год в общей сложности необходимо 30,9 млн евро.

Она также признала, что за последние три года по причине наступления пенсионного возраста, неконкурентной оплаты труда, проблем со здоровьем и новых профессиональных вызовов из ЛР уволились 106 работников, в том числе 56 журналистов. На данный момент в штате ЛР числится 281 работник, также радио пользуется услугами 300 внештатных авторов, восемь вакансий открыты.

Средняя зарплата на ЛР, по словам Клапкалне, составляет 1024 евро, а средняя зарплата работников новостной службы - 1106,5 евро.

По ее словам, самым оперативным решением для повышения заработных плат корреспондентов хотя бы на 70 евро является ликвидация одного штатного места.

"Мы не хотим потерять позиции лидера отрасли, но добиться этого без финансовой поддержки мы не можем", - признала Клапкалне.

По словам члена Национального совета электронных СМИ (НСЭСМИ) Патрика Гривы, то, что новостная служба ЛР работает в условиях нехватки работников, лежит на совести правления компании, однако с оценкой руководства ЛР он спешить не стал, заявив, что главной задачей НСЭСМИ сейчас является добиться того, чтобы ЛР получило запрошенное финансирование.

Как сообщалось ранее, правление ЛР призвало руководителей государства в срочном порядке выделить из госбюджета средства в размере 100 000 евро в этом году и 996 000 евро в будущем году на зарплаты работников..

Клапкалне, член правления по финансовым вопросам Марите Тукиша и член правления по вопросам развития программ Санита Дика-Бокмелдере адресовали открытое письмо президенту Латвии Эгилу Левитсу, председателю Сейма Инаре Мурниеце, правительству, министрам.

В письме указано, что в условиях нехватки финансирования под угрозой находится способность обеспечивать общество качественной, объективной и многообразной информацией. Если средства не будут предоставлены вовремя, значительно ухудшится безопасность информационного пространства и понизится профессионализм общественного СМИ.

Ранее новостная служба ЛР выразила недоверие правлению предприятия и потребовала его отставки, также написав открытое письмо правлению Латвийского радио, Национальному совету электронных СМИ (НСЭСМИ), комиссии по правам человека и общественным делам Сейма, Министерству культуры, Кабинету министров, президенту страны Эгилу Левитсу и СМИ.

Авторы письма подчеркивают, что за прошлый год новостную службу покинули восемь профессиональных журналистов, а, согласно проведенному аудиту, нагрузка корреспондентов службы новостей составляет 123%.