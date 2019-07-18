Муйжниекс считает, что строительные закупки ЛУ проходят кристально чисто

Строительные закупки латвийского университета (ЛУ) проходят кристально чисто, а процедуры упорядочены в соответствии с самыми высокими стандартами, заявил сегодня в эфире телеканала LNT ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.
По словам Муйжниекса, он не получил от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) никакой углубленной информации о задержании своей заместительницы Байбы Броки за, возможно, действия коррупционного характера в ходе строительной закупки ЛУ.
Ректор ЛУ подчеркнул, что в комиссии по закупкам Брока работает не в одиночку, там работает еще пять или шесть человек, однако никто из них задержан не был.
Муйжниекс рассказал, что с Брокой после ее задержания не встречался, однако намеревается это сделать.
Говоря о своих шансах сохранить пост ректора после выборов Муйжниекс заявил, что срок его полномочий истекает 4 августа. Если до этого момента правительство не примет решение по поводу его повторного утверждения в должности, Министерство образования и науки назначит "управляющего", но это будет расцениваться как исключительный случай.
Муйжниекс повторно подчеркнул, что публично прозвучавшие обвинения в нарушениях при проведении выборов ректора содержат множество неточностей. Он склоняется к тому, чтобы оценить действия министра образования и науки Илги Шуплински как политическое давление.
Муйжниекс также заявил, что в случае, если правительство не утвердит его в должности ректора, это решение будет оспорено в международных организациях по вопросам образования, в которых представлен ЛУ.