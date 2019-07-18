Муйжниекс считает, что строительные закупки ЛУ проходят кристально чисто

По словам Муйжниекса, он не получил от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) никакой углубленной информации о задержании своей заместительницы Байбы Броки за, возможно, действия коррупционного характера в ходе строительной закупки ЛУ.

Ректор ЛУ подчеркнул, что в комиссии по закупкам Брока работает не в одиночку, там работает еще пять или шесть человек, однако никто из них задержан не был.

Муйжниекс рассказал, что с Брокой после ее задержания не встречался, однако намеревается это сделать.

Говоря о своих шансах сохранить пост ректора после выборов Муйжниекс заявил, что срок его полномочий истекает 4 августа. Если до этого момента правительство не примет решение по поводу его повторного утверждения в должности, Министерство образования и науки назначит "управляющего", но это будет расцениваться как исключительный случай.

Муйжниекс повторно подчеркнул, что публично прозвучавшие обвинения в нарушениях при проведении выборов ректора содержат множество неточностей. Он склоняется к тому, чтобы оценить действия министра образования и науки Илги Шуплински как политическое давление.