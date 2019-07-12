Адвокаты Броки отрицают ее связь с возможным взяточничеством

На сегодняшней пресс-конференции защитник Броки Ринальдс Бушс подчеркнул, что она никогда не требовала и не получала взяток от совладельцев Skonto būve Гунтиса Рависа и Ивара Миллера.

Сама Брока подчеркнула, что 20 мая 2017 года, когда было сделано обсуждаемое в СМИ пожертвование Латвийской федерации биатлона, она занимала должность руководителя бюро ректора Латвийского университета и не была членом комиссии по закупкам Академического центра ЛУ, потому что такой комиссии еще не существовало.

По словам Броки, 19 июля 2017 года с Европейским инвестиционным банком было подписано соглашение о финансировании в 30 000 000 евро для второго этапа развития Академического центра ЛУ в Торнякалнсе. Таким образом, комиссия по закупкам была образована только 30 октября 2017 года.

Политик также рассказала, что в ходе процессуальных действий, проводимых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, у нее был изъят мобильный телефон, однако комментариев по поводу изъятия других носителей данных или документов адвокаты Броки не предоставили.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.