Адвокаты Броки отрицают ее связь с возможным взяточничеством

Адвокаты освобожденной из изолятора и на время отстраненной от должности заместителя ректора Латвийского университета Байбы Броки категорически отрицают связь политика с возможной дачи взятки в процессе конкурса на строительство корпуса гуманитарных наук нового Академического центра Латвийского университета (ЛУ).
На сегодняшней пресс-конференции защитник Броки Ринальдс Бушс подчеркнул, что она никогда не требовала и не получала взяток от совладельцев Skonto būve Гунтиса Рависа и Ивара Миллера.
Сама Брока подчеркнула, что 20 мая 2017 года, когда было сделано обсуждаемое в СМИ пожертвование Латвийской федерации биатлона, она занимала должность руководителя бюро ректора Латвийского университета и не была членом комиссии по закупкам Академического центра ЛУ, потому что такой комиссии еще не существовало.
По словам Броки, 19 июля 2017 года с Европейским инвестиционным банком было подписано соглашение о финансировании в 30 000 000 евро для второго этапа развития Академического центра ЛУ в Торнякалнсе. Таким образом, комиссия по закупкам была образована только 30 октября 2017 года.
Политик также рассказала, что в ходе процессуальных действий, проводимых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, у нее был изъят мобильный телефон, однако комментариев по поводу изъятия других носителей данных или документов адвокаты Броки не предоставили.
Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.