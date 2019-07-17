Шуплинска не одобряет утверждение Муйжниекса на пост ректора ЛУ
Министр образования Илга Шуплинска не поддерживает утверждение Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ). Министерство образования и науки предложит решить этот вопрос правительству, заявила глава ведомства сегодня на пресс-конференции.
Правительству будет передано заключение Государственной службы качества образования (IKVD) о выявленных нарушениях.
Как сообщалось ранее, на заседании конституционного собрания ЛУ ректором был утвержден Муйжниекс, который и ранее занимал эту должность. По результатам голосования он обошел второго кандидата - декана факультета управления и экономики Гундара Берзиньша.
Однако голосование сопровождалось скандалами и противоречивыми оценками. 24 мая Муйжниекс набрал 141 голос на конституционном собрании, 143 участника голосовали против. За Берзиньша проголосовали 128 участников, против - 156.
Неоднозначные итоги выборов вызвали возражения, конституционное собрание было созвано повторно, и на нем голосовали только за Муйжниекса, который набрал 132 голоса, а 112 участников проголосовали против.
Шуплинска инициировала проверку IKVD о соответствии порядка избрания ректора нормативным актам.
По мнению проректора ЛУ Ины Друвиете, действия Шуплински свидетельствуют о превышении полномочий или грубом политическом давлении, а выборы ректора были проведены абсолютно законно.