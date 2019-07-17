Шуплинска не одобряет утверждение Муйжниекса на пост ректора ЛУ

Правительству будет передано заключение Государственной службы качества образования (IKVD) о выявленных нарушениях.

Как сообщалось ранее, на заседании конституционного собрания ЛУ ректором был утвержден Муйжниекс, который и ранее занимал эту должность. По результатам голосования он обошел второго кандидата - декана факультета управления и экономики Гундара Берзиньша.

Однако голосование сопровождалось скандалами и противоречивыми оценками. 24 мая Муйжниекс набрал 141 голос на конституционном собрании, 143 участника голосовали против. За Берзиньша проголосовали 128 участников, против - 156.

Неоднозначные итоги выборов вызвали возражения, конституционное собрание было созвано повторно, и на нем голосовали только за Муйжниекса, который набрал 132 голоса, а 112 участников проголосовали против.

Шуплинска инициировала проверку IKVD о соответствии порядка избрания ректора нормативным актам.