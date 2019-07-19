Пт, 19.07.2019
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В Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

В московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали пассажиров самолета Boeing 737. Причиной эвакуации стал сработавший датчик о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.

Инцидент произошел в тот момент, когда самолет готовился ко взлету.

Самолет авиакомпании Nordwind должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа. 

Сообщается, что при  эвакуации пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован. Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами, пишет РИА "Новости". 

"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС России.

Вероятнее всего причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing стало попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу. По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха. Официально данная информация не подтверждалась.

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