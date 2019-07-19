В Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек

Инцидент произошел в тот момент, когда самолет готовился ко взлету.

Самолет авиакомпании Nordwind должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа.

Сообщается, что при эвакуации пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован. Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами, пишет РИА "Новости".

"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС России.

Вероятнее всего причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing стало попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения, сообщает "Интерфакс".