В Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек

В московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали пассажиров самолета Boeing 737. Причиной эвакуации стал сработавший датчик о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.
Инцидент произошел в тот момент, когда самолет готовился ко взлету.
Самолет авиакомпании Nordwind должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа.
Сообщается, что при эвакуации пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован. Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами, пишет РИА "Новости".
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС России.
Вероятнее всего причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing стало попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу. По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха. Официально данная информация не подтверждалась.