Предупреждают о заторах в направлении Лиепаи. Дело в концерте Prāta vētra

Напомним, группа выступит в субботу, 20 июля. Это станет единственным большим концертом группы на родине в этом году, поэтому прогнозируется особый ажиотаж.

Особыми гостями концерта станут группы Instrumenti и Mazais princis, а также Айя Андреева. Отметим, на данный момент все билеты уже проданы.

В связи с концертом, стоит учитывать, что на Юрмальском шоссе продолжаются ремонтные работы. Чтобы избавиться от заторов на этом участке пути, Latvijas valsts ceļi призывает воспользоваться Елгавским шоссе до Рижской окружной и далее до Лиепайского шоссе.

Также отмечается, что крупные ремонтные работы на региональных дорогах проходят у Павилосты, где потребуется час, чтобы преодолеть все участки светофоров, и от Тервете в сторону границы с Литвой, где восемь участков светофоров. 45 минут в пути займет и участок от Аудрини до Дрицани и из Гулбене в Балви.