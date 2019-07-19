Перебой на нефтепроводе "Дружба": в Вильнюсе задержан подозреваемый россиянин

"Могу подтвердить факт того, что в ходе реализации розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", - заявила в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.

Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Р. Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.

В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.

Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана - токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Беларусь.

Были остановлены поставки загрязненной нефти в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.

В начале мая резервное ответвление газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позднее в направлении Украины - в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня - в Польшу и Германию.

По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн тонн загрязненной нефти.