Перебой на нефтепроводе "Дружба": в Вильнюсе задержан подозреваемый россиянин

Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу "Дружба".
"Могу подтвердить факт того, что в ходе реализации розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев", - заявила в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.
Российские СМИ сообщили, что бывший глава Самарского терминала "Транснефти" Р. Ружечко был задержан в Вильнюсе в среду.
В мае в России суд заочно арестовал этого предпринимателя и объявил его в розыск.
Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана - токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Беларусь.
Были остановлены поставки загрязненной нефти в Беларусь, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. Эта нефть была погружена более чем в десять танкеров в российском порту Усть-Луга.
В начале мая резервное ответвление газопровода "Дружба" вновь начало поставлять российскую нефть в Беларусь, позднее в направлении Украины - в Словакию, Венгрию, Чехию, а в начале июня - в Польшу и Германию.
По данным "Транснефти", через трубопровод в порт Усть-Луги было транспортировано около 3 млн тонн загрязненной нефти.
Действующий в Литве нефтеперерабатывающий завод "Orlen Lietuva" уверяет, что также получил груз нефти, загрязненной хлором.