Взятки от строителей: KNAB задержал председателя комиссии по закупкам Добельской думы

15 июля KNAB начал уголовный процесс о том, что предположительно Шерейко в период с января по июль 2019 года принимала взятки от ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate за поддержку в процедурах закупки, а также занималась легализацией незаконно нажитых средств.

Имеющиеся в распоряжении KNAB аудиозаписи, документы и предметы дают основание допустить, что Шерейко принимала от Ceļu būvniecības sabiedrība Igate различные материальные блага.

Речь идет о подарочных картах торгового центра "Rīga Plaza на сумму не менее 2000 евро. Также есть подозрения, что на этой неделе в Елгаве Шерейко приняла от члена правления Ceļu būvniecības sabiedrība Igate и Igate Būve Раджелиса взятку в размере 2500 евро, чтобы помочь предприятиям в закупках.

Шерейко подозревается также в легализации незаконно нажитых средств, так как при поддержке своих родственниц обратила подарочные карты Rīga Plaza в одежду, парфюмерию и др.

Шерейко признала подозреваемой по двум статьям - взяточничество и легализация незаконно нажитых средств.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что начат уголовный процесс о взятках государственному должностному лицу и легализации незаконно нажитых средств.

Бюро располагает сведениями, что должностное лицо Добельского самоуправления получило в виде взятки от предпринимателя не менее 4500 евро.

Задержаны и признаны подозреваемыми четыре человека. Все они на данный момент освобождены из изолятора временного содержания. Применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет на выезд из страны, запрет встречаться с определенными лицами, а к должностному лицу - запрет на определенный род деятельности.

KNAB провело по делу десять обысков.

100% долей капитала Igate Būve принадлежат Igate-M. В прошлом году Igate Būve работало с оборотом в размере 3,1 млн евро и прибылью в 215 650 евро.

Согласно данным на сайте Бюро по надзору за закупками, Ceļu būvniecības sabiedrība Igate регулярно принимает участие в государственных и муниципальных закупках. В этом году предприятие выиграло конкурсы на закупки в Юрмале, Терветском, Ауцском, Олайнском краях, закупки, объявленные Елгавской думой и государственными предприятиями.

В Добельском крае Ceļu būvniecības sabiedrība Igate в этом году получило договор на сумму 35 760 евро о поставке горячего асфальтобетона муниципальному предприятию Dobeles komunālie pakalpojumi. В свою очередь в июле прошлого года Igate Būve выиграло закупку на 169 748 евро о строительстве эстрады в Пенкульской волости.