Взятки от строителей: KNAB задержал председателя комиссии по закупкам Добельской думы
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в принятии взятки у владельца строительной фирмы Мадарса Раджелиса задержало председателя закупочной комиссии Добельского самоуправления Лайлу Шерейко, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
15 июля KNAB начал уголовный процесс о том, что предположительно Шерейко в период с января по июль 2019 года принимала взятки от ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate за поддержку в процедурах закупки, а также занималась легализацией незаконно нажитых средств.
Имеющиеся в распоряжении KNAB аудиозаписи, документы и предметы дают основание допустить, что Шерейко принимала от Ceļu būvniecības sabiedrība Igate различные материальные блага.
Речь идет о подарочных картах торгового центра "Rīga Plaza на сумму не менее 2000 евро. Также есть подозрения, что на этой неделе в Елгаве Шерейко приняла от члена правления Ceļu būvniecības sabiedrība Igate и Igate Būve Раджелиса взятку в размере 2500 евро, чтобы помочь предприятиям в закупках.
Шерейко подозревается также в легализации незаконно нажитых средств, так как при поддержке своих родственниц обратила подарочные карты Rīga Plaza в одежду, парфюмерию и др.
Шерейко признала подозреваемой по двум статьям - взяточничество и легализация незаконно нажитых средств.
В KNAB агентству LETA подтвердили, что начат уголовный процесс о взятках государственному должностному лицу и легализации незаконно нажитых средств.
Бюро располагает сведениями, что должностное лицо Добельского самоуправления получило в виде взятки от предпринимателя не менее 4500 евро.
Задержаны и признаны подозреваемыми четыре человека. Все они на данный момент освобождены из изолятора временного содержания. Применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет на выезд из страны, запрет встречаться с определенными лицами, а к должностному лицу - запрет на определенный род деятельности.
KNAB провело по делу десять обысков.
100% долей капитала Igate Būve принадлежат Igate-M. В прошлом году Igate Būve работало с оборотом в размере 3,1 млн евро и прибылью в 215 650 евро.
Согласно данным на сайте Бюро по надзору за закупками, Ceļu būvniecības sabiedrība Igate регулярно принимает участие в государственных и муниципальных закупках. В этом году предприятие выиграло конкурсы на закупки в Юрмале, Терветском, Ауцском, Олайнском краях, закупки, объявленные Елгавской думой и государственными предприятиями.
В Добельском крае Ceļu būvniecības sabiedrība Igate в этом году получило договор на сумму 35 760 евро о поставке горячего асфальтобетона муниципальному предприятию Dobeles komunālie pakalpojumi. В свою очередь в июле прошлого года Igate Būve выиграло закупку на 169 748 евро о строительстве эстрады в Пенкульской волости.
В мае прошлого года Ceļu būvniecības sabiedrība Igate получило заказ на сумму 678 893 евро на перестройку участка улицы Сподрибас в Добеле. В феврале прошлого года предприятие выиграло муниципальную закупку на сумму 1 078 017 евро о перестройке участка улицы Лауку в Добеле. Также в феврале прошлого года предприятие заключило договор на сумму 926 192 евро о строительстве улиц Католю и Биленштейна в Добеле.