В Риге создадут 2500 пунктов для раздельного сбора мусора

В Риге в следующие три года будут созданы или модернизированы 2500 пунктов для раздельного сбора отходов и открыты 12 площадок для сбора отсортированных отходов, сообщили агентству LETA в департаменте жилья и окружающей среды Рижской думы.
В соответствии с европейскими требованиями, до 2025 года в Латвии нужно обеспечить сортировку по крайней мере 55% отходов. Рижская дума выдвинула сортировку как один из приоритетов в проекте модернизации системы утилизации отходов в столице. Сейчас в Латвии сортируется только 10% отходов.
"Одно из главных препятствий для сортировки отходов - это отсутствие в Риге необходимой инфраструктуры. Будет упорядочен и вывоз отходов через модернизацию автопарка и обеспечение оптимальных маршрутов вывоза, что позволит уменьшить транспортные пробки и загрязнение воздуха", - заявила начальник департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эвия Пиньке.
Создание инфраструктуры - только один из шагов, потому что нужно выработать у людей понимание необходимости сортировки отходов, добавила Пиньке.
Как сообщалось ранее, с 15 сентября всех рижан будет обслуживать единственное предприятие по вывозу мусора Tīrīga.