В Риге создадут 2500 пунктов для раздельного сбора мусора

В соответствии с европейскими требованиями, до 2025 года в Латвии нужно обеспечить сортировку по крайней мере 55% отходов. Рижская дума выдвинула сортировку как один из приоритетов в проекте модернизации системы утилизации отходов в столице. Сейчас в Латвии сортируется только 10% отходов.