Иностранцев пустят в Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе

Как сообщается в указе, с 1 октября этого года въезд и выезд из России иностранных граждан через пункты пропуска, которые расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, может осуществляться на основе на обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, передает "Интерфакс".

Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД России. Для получения визы иностранному гражданину нужно будет подать заявление на сайте министерства. Это нужно будет сделать как минимум за четыре календарных дня до назначенной даты поездки в страну.

Как сообщается, консульский сбор за выдачу этих виз браться не будет.

До 1 октября текущего года правительству России нужно будет утвердить список стран, жители которых смогут осуществлять въезд и выезд из РФ на основании нововведения.

Накануне президент России на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым проинформировал, что режим электронной визы на территории города и Ленинградской области будет внедрен в скором времени. С такой просьбой ранее к Путину обратился Беглов.