С июля жители Латвии смогут оформлять бесплатные электронные визы в этот регион России

Электронная виза выдается бесплатно на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Иных документов не требуется.

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда и выезда только через следующие пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации:

воздушный пункт пропуска "Калининград (Храброво)";

морской пункт пропуска "Калининград (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый)";

автомобильные пункты пропуска "Багратионовск", "Гусев", "Мамоново (Гжехотки)", "Мамоново (Гроново)", "Морское", "Пограничный", "Советск", "Чернышевское";

железнодорожные пункты пропуска "Мамоново", "Советск".

Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию Российской Федерации с целью транзитного проезда в данную область или выезда из нее, в том числе через аэропорты в беспересадочном режиме, невозможен.

Представители транспортных компаний могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России по адресу: electronic-visa.kdmid.ru, где информация о порядке проверки размещена на русском и английском языках.